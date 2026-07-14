Zona este: violento choque dejó un motociclista hospitalizado

Un siniestro vial entre un automóvil y una motocicleta se registró durante las primeras horas de este martes en la intersección de avenida Artigas y Quevedo, en la zona este de la ciudad de Salta, cerca de barrio La Fama.

El choque ocurrió antes de las 7 de la mañana y el motociclista debió ser asistido y trasladado a un hospital.

Personal policial trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y establecer cómo se produjo el impacto. Hasta el momento no trascendió el estado de salud del herido.