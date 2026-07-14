Según denunciaron vecinos, una mujer habría intentado engañar a un menor para que la acompañara, asegurándole que su madre lo esperaba en una esquina. La rápida intervención de un familiar evitó que el joven saliera de la vivienda
Zona este: violento choque dejó un motociclista hospitalizado
Policiales14/07/2026Ivana Chañi
El siniestro ocurrió antes de las 7 de este martes en avenida Artigas y Quevedo, en inmediaciones de barrio La Fama.
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Se secuestraron más de 700 dosis de marihuana, dinero, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa.
Escalofriantes imágenes: raptó a una niña y lo investigan por presunto abuso
Rocío Monteros Di PietroPoliciales13/07/2026
Ocurrió el viernes pasado en la localidad de Campo Grande, Misiones. La menor fue auxiliada por su propio padre.
Presunto femicidio en Colonia Santa Rosa: detuvieron a un hombre por la muerte de su pareja
Rocío Monteros Di PietroPoliciales13/07/2026
La víctima, de 36 años, murió tras recibir un disparo de arma de fuego. Su pareja fue detenida y será imputada este lunes mientras avanza la investigación.
Se quedó sin frenos, chocó contra un colectivo y terminó hospitalizada
Rocío Monteros Di PietroPoliciales13/07/2026
El siniestro ocurrió en pleno centro de la ciudad. La mujer sufrió un golpe en el cuello. Ningún pasajero resultó herido.
Fin de semana trágico en Salta: 100 conductores alcoholizados y un muerto en una caravana
Ivana ChañiPoliciales13/07/2026
La Policía controló más de 26 mil vehículos durante el fin de semana largo. Un joven de 20 años murió tras impactar contra un árbol en Orán.
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La Policía desplegará efectivos en el centro y otros puntos de concentración. Piden evitar traslados peligrosos en motos, camionetas y camiones.
El beneficio está destinado a hogares con ingresos inferiores a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Los interesados deberán realizar el trámite ante el Ente Regulador de los Servicios Públicos.
Se trata de Ismail Elfath, un juez de 44 años, nacido en Casablanca, que ya dirigió en tres compromisos de esta Copa del Mundo.
Tras conocerse que el índice de precios en CABA se ubicó en el 1,8%, consultoras privadas estiman que el IPC nacional rondará el 1,7%. Los aumentos en transporte, prepagas y tarifas de servicios marcaron el pulso del mes.
La fecha conmemora la toma de la Bastilla en 1789, hecho que marcó el inicio de la Revolución Francesa, y la Fiesta de la Federación de 1790, símbolo de la unidad nacional.