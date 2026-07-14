Zona este: violento choque dejó un motociclista hospitalizado

El siniestro ocurrió antes de las 7 de este martes en avenida Artigas y Quevedo, en inmediaciones de barrio La Fama.
Policiales14/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

ACCIDENTE EN ZONA ESTE

Un siniestro vial entre un automóvil y una motocicleta se registró durante las primeras horas de este martes en la intersección de avenida Artigas y Quevedo, en la zona este de la ciudad de Salta, cerca de barrio La Fama.

El choque ocurrió antes de las 7 de la mañana y el motociclista debió ser asistido y trasladado a un hospital.

Personal policial trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y establecer cómo se produjo el impacto. Hasta el momento no trascendió el estado de salud del herido.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail