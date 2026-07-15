Avellaneda buscará reforzar operativos preventivos y reconoció preocupación por el consumo de alcohol

En una entrevista con Agenda Abierta, el nuevo ministro de Seguridad de Salta, Nicolás Avellaneda, trazó los principales ejes de su gestión y dejó en claro cuál será su prioridad: construir una policía "más operativa", con mayor presencia en el territorio y un trabajo coordinado con el Ministerio Público Fiscal. Según explicó, durante el primer semestre de 2026 se realizaron 14.000 procedimientos policiales, un promedio de entre 70 y 80 intervenciones diarias en los 14 distritos de la provincia.

El funcionario remarcó que uno de los objetivos centrales es fortalecer el vínculo entre la Policía y la Justicia. "Entendemos que somos auxiliares de la Justicia y ese diálogo es fundamental", sostuvo. En ese sentido, explicó que el trabajo de las áreas investigativas y de Drogas Peligrosas depende del acompañamiento de fiscales y jueces para concretar allanamientos, detenciones y otras medidas judiciales.

Respecto de la inseguridad, Avellaneda reconoció que los robos y hurtos siguen siendo una de las mayores preocupaciones, aunque destacó que las estadísticas oficiales muestran una reducción del 13% en estos delitos durante los últimos meses. Aun así, afirmó que continúan siendo hechos recurrentes en distintos puntos de la provincia y que la prevención seguirá siendo una prioridad.

El ministro también puso el foco en la conflictividad social, un fenómeno que, según indicó, está detrás de gran parte de los hechos violentos que se registran en Salta. Grescas, enfrentamientos entre grupos, violencia intrafamiliar y personas heridas con armas blancas tienen, en muchos casos, un denominador común: el consumo excesivo de alcohol y sustancias prohibidas.

Para Avellaneda, el problema de las adicciones debe abordarse de manera integral y con la participación de distintas áreas del Estado, como Salud Mental, además de fundaciones y organizaciones sociales. "No es un problema que pueda resolver únicamente el Ministerio de Seguridad", sostuvo, al tiempo que señaló que la violencia derivada de estos consumos representa actualmente la mayor carga de trabajo para la Policía.

Finalmente, destacó los resultados obtenidos en los operativos preventivos realizados durante los últimos seis meses. En ese período fueron detenidas 750 personas con pedido de captura, conocidas como "códigos rojos", gracias a controles integrales que permitieron identificarlas mientras se desarrollaban procedimientos de prevención en distintos puntos de la provincia.