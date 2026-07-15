Avellaneda quiere reforzar el acompañamiento psicológico a los policías

En un contexto marcado por distintos episodios que involucraron a efectivos policiales, entre ellos suicidios, hechos de violencia y la pérdida de vidas de integrantes de la fuerza, el ministro de Seguridad de Salta, Nicolás Avellaneda, aseguró que uno de los ejes de su gestión será fortalecer el acompañamiento psicológico del personal policial.

Durante una entrevista con Agenda Abierta, el funcionario destacó la creación de la Coordinación de Bienestar Policial durante la gestión anterior y adelantó que buscará potenciar ese espacio, articulando su trabajo con el área de Bienestar de la Policía de Salta. "Son quienes conocen de cerca la realidad y la problemática de cada efectivo", afirmó.

Avellaneda sostuvo que el abordaje debe comenzar desde la formación de los futuros policías. En ese sentido, planteó la necesidad de realizar un seguimiento permanente de la salud mental desde el ingreso a la Escuela de Cadetes y a la Escuela de Suboficiales, incorporando el aspecto psicológico como una herramienta tan importante como la preparación física y académica.