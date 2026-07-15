Segurola y Habana se convirtió en santuario antes de Argentina-Inglaterra

En la histórica esquina de  Diego Maradona, hinchas prendieron velas y colgaron una bandera en la previa de la semifinal del Mundial 2026.
Deportes15/07/2026Rocío Monteros Di PietroRocío Monteros Di Pietro

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La histórica esquina de Segurola y Habana, en Villa Devoto, volvió a convertirse en un punto de encuentro para los fanáticos de Diego Maradona en la antesala del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Durante la noche, decenas de hinchas dejaron velas, fotografías del "10", camisetas de la Selección y banderas argentinas.

Entre los símbolos que más llamaron la atención estuvo una bandera con la inscripción "Las Malvinas son Argentinas", un mensaje que volvió a cobrar fuerza por el significado histórico que tiene cada enfrentamiento entre argentinos e ingleses. La imagen reflejó cómo el fútbol, la memoria y el sentimiento patriótico volvieron a entrelazarse en la previa de un partido cargado de emociones.

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A casi 40 años del inolvidable duelo de México 1986, cuando Maradona marcó la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo", miles de argentinos mantienen vivo su legado. A horas de una nueva semifinal frente a Inglaterra, Segurola y Habana volvió a transformarse en un santuario popular donde el recuerdo de Diego y la ilusión por la Selección se hicieron presentes una vez más.

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