Segurola y Habana se convirtió en santuario antes de Argentina-Inglaterra

La histórica esquina de Segurola y Habana, en Villa Devoto, volvió a convertirse en un punto de encuentro para los fanáticos de Diego Maradona en la antesala del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Durante la noche, decenas de hinchas dejaron velas, fotografías del "10", camisetas de la Selección y banderas argentinas.

Entre los símbolos que más llamaron la atención estuvo una bandera con la inscripción "Las Malvinas son Argentinas", un mensaje que volvió a cobrar fuerza por el significado histórico que tiene cada enfrentamiento entre argentinos e ingleses. La imagen reflejó cómo el fútbol, la memoria y el sentimiento patriótico volvieron a entrelazarse en la previa de un partido cargado de emociones.

A casi 40 años del inolvidable duelo de México 1986, cuando Maradona marcó la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo", miles de argentinos mantienen vivo su legado. A horas de una nueva semifinal frente a Inglaterra, Segurola y Habana volvió a transformarse en un santuario popular donde el recuerdo de Diego y la ilusión por la Selección se hicieron presentes una vez más.