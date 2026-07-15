Vallaron el Obelisco y desplegaron un fuerte operativo de seguridad por el partido entre Argentina e Inglaterra

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires instaló un vallado alrededor del Obelisco y puso en marcha un operativo especial de seguridad en la previa de la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra. La medida busca ordenar la circulación y prevenir incidentes en uno de los principales puntos de encuentro de los hinchas en caso de un triunfo de la Selección.

Del dispositivo participan más de 700 efectivos de la Policía de la Ciudad, además de personal de distintas divisiones operativas. Una vez finalizado el partido, las autoridades evaluarán la cantidad de personas concentradas para definir cortes de tránsito y otras medidas preventivas en las inmediaciones del Obelisco.