Bioquímicos cobran adicional a afiliados del IPS pese a las posibles sanciones

En diálogo con Aries, Julio Oullier, presidente de la Asociación de Bioquímicos de la Provincia explicó que el adicional rondaría entre los $5.000 y 10.000, dependiendo del pedido médico y del estudio solicitado. Según indicó, la decisión responde a un reclamo del sector por la falta de actualización de los aranceles que reciben desde el IPS.

“Los aranceles vienen prácticamente congelados desde julio de 2025. Desde esa fecha hasta ahora tuvimos una inflación cercana al 35%, mientras que los aumentos trasladados por el IPS fueron mucho menores”, sostuvo el dirigente, quien remarcó que el último incremento anunciado por la obra social sería de apenas un 4%.

El titular de la Asociación Bioquímica cuestionó además que los plazos de pago de los aumentos generan un retraso que afecta la economía de los laboratorios. “Nos dijeron que el aumento iba a ser en julio, pero recién lo vamos a cobrar en septiembre y después no sabemos cuándo habrá otra actualización", explicó.

Oullier afirmó que los laboratorios no pueden continuar absorbiendo esos gastos y advirtió sobre el impacto de las posibles sanciones anunciadas por el IPS. “Si sancionan a todos los prestadores, se van a quedar sin laboratorios. Nosotros entendemos la situación del IPS, pero tampoco podemos seguir sosteniendo y financiando la obra social”, concluyó.