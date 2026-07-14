Obras sociales adeudan dos mil millones de pesos al Oñativia y comprometen la atención

En N&N, por Aries, el gerente del Hospital Oñativia, Marcelo Nallar, advirtió que las obras sociales, junto con PAMI y otros prestadores, mantienen una deuda cercana a $2.000 millones con el hospital y aseguró que esa situación afecta directamente el funcionamiento del sistema público.

El médico sostuvo que el problema "no es nuevo" y afirmó que desde hace una década viene denunciando la desfinanciación provocada por algunas obras sociales sindicales.

"Nosotros hacemos un presupuesto para atender a quienes no tienen cobertura. Pero terminamos atendiendo a mucha más gente con los mismos recursos", explicó.

Nallar indicó que entre los principales deudores aparecen PAMI, OSECAC, Boreal y distintas obras sociales sindicales, mientras que aclaró que el caso del IPS se maneja de otra manera porque depende del mismo Estado provincial.

Según explicó, la Provincia ya cuenta con una ley que permitirá agilizar el recupero de esas acreencias, medida que, aseguró, permitirá mejorar el financiamiento hospitalario.