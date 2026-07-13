Fin de semana trágico en Salta: 100 conductores alcoholizados y un muerto en una caravana

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Los controles de seguridad vial desplegados durante el fin de semana extralargo dejaron 100 conductores sancionados por alcoholemia positiva y un joven de 20 años muerto tras un siniestro ocurrido durante los festejos por la Selección Argentina en el norte provincial.

La Dirección General de Seguridad Vial controló más de 26 mil vehículos desde el jueves en rutas, avenidas y distintos puntos de la provincia.

Juan Posadas, integrante del área de Prensa de la Policía de Salta, explicó en Pelo y Barba por Aries que el operativo fue reforzado debido al movimiento turístico, los eventos masivos y las posibles caravanas posteriores al partido de Argentina.

Cien alcoholemias positivas

Salta tiene vigente la Ley de Tolerancia Cero, que sanciona a cualquier conductor que arroje un resultado positivo durante una prueba de alcoholemia.

Pese a la prohibición, un centenar de personas fue infraccionado durante los controles realizados en el fin de semana largo.

“Se controlaron más de 26 mil vehículos en toda la provincia y fueron infraccionados por Tolerancia Cero cien conductores”, detalló Posadas.

Los controles se concentraron especialmente en horarios nocturnos y durante la madrugada, ante el aumento de la circulación y la realización de festejos por el triunfo de la Selección.

Un joven murió tras impactar contra un árbol

El episodio más grave ocurrió alrededor de la 1.20 del domingo, sobre avenida de los Constituyentes, en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por la Policía, un joven de 20 años que presuntamente participaba de una caravana sufrió un siniestro e impactó contra un árbol ubicado sobre una vereda.

Cuando los equipos médicos llegaron al lugar, constataron que el joven ya había fallecido.

Las circunstancias del hecho continúan bajo investigación y deberán establecerse mediante las pericias correspondientes.

Refuerzan la prevención durante las caravanas

La Policía indicó que los operativos habían contemplado especialmente la posibilidad de festejos masivos y desplazamientos en motos, automóviles, camionetas y camiones.

Desde la fuerza insistieron en que las celebraciones no eximen del cumplimiento de las normas viales y recordaron los riesgos de trasladar personas en cajas de camionetas o sectores no habilitados.

Los antecedentes registrados durante los últimos partidos llevaron a reforzar la presencia policial y los controles de alcoholemia en toda la provincia.