Pasos fronterizos: demoras en Aguas Blancas y precaución para cruzar por Jama por nieve

Quienes tengan previsto viajar este miércoles por los pasos fronterizos de Salta deberán tener en cuenta algunas restricciones y demoras en los principales cruces internacionales.

El Paso Aguas Blancas–Bermejo permanece habilitado las 24 horas, aunque las autoridades advirtieron sobre demoras por los controles de Gendarmería Nacional. La misma situación se registra en el Puerto Chalanas, donde además se reforzó la presencia de organismos de seguridad.

En tanto, el Paso de Jama, que conecta con Chile, está habilitado de 9 a 19, pero se recomienda circular con precaución debido a la presencia de nieve sobre la calzada y las bajas temperaturas.

Por su parte, el Paso Sico también se encuentra habilitado de 9 a 19 para todo tipo de vehículos, aunque las autoridades advirtieron por frío extremo y pidieron extremar los cuidados al conducir.

El Paso Socompa continúa cerrado, mientras que Salvador Mazza–Yacuiba, El Condado–La Mamora y Misión La Paz–Pozo Hondo operan con normalidad dentro de sus horarios habituales.

Además, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes funciona sin inconvenientes.