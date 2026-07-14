“Malvinas no se juega en una cancha”: veteranos reclamaron respeto y criticaron su uso para ganar likes

En la previa del partido entre Argentina e Inglaterra, la Federación de Veteranos de Guerra 2 de Abril de la República Argentina pidió separar el fútbol del conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas y cuestionó a quienes utilizan la guerra para generar audiencia en redes sociales.

El secretario de la entidad, Juan Carlos Sosa, respaldó en Pelo y Barba, por Aries, la postura del entrenador Lionel Scaloni, quien insistió en que se trata únicamente de un encuentro deportivo.

“Es un partido de fútbol. No se está dirimiendo una cuestión política, geopolítica ni de soberanía”, planteó.

“Malvinas no se juega en una cancha”

Sosa sostuvo que la importancia deportiva del encuentro no debe confundirse con el reclamo histórico argentino sobre las islas.

A su entender, presentar el partido como una revancha por la guerra de 1982 trivializa un conflicto en el que murieron 649 argentinos.

“No fuimos de paseo a Malvinas. Nuestros compañeros dejaron su vida defendiendo al país”, remarcó.

El referente pidió pensar especialmente en las madres, padres, hijos, esposas y hermanos de los soldados que no regresaron.

“No es gracioso para una madre que perdió un hijo ni para un hijo que perdió a su padre”, advirtió.

Críticas a influencers y comunicadores

El dirigente también apuntó contra influencers, streamers y comunicadores que apelan a Malvinas para aumentar las visualizaciones, seguidores o reacciones antes del partido.

Según expresó, esos contenidos muestran falta de conocimiento histórico y de empatía con los veteranos y las familias de los caídos.

“Lo único que les importa es facturar o que más gente los vea. Les falta estudiar historia y ponerse en el lugar del otro”, cuestionó.

Una causa que no tiene grietas

Sosa destacó que el reclamo por la soberanía de Malvinas continúa siendo una causa nacional ampliamente respaldada por la sociedad argentina.

Sin embargo, insistió en que esa unidad no habilita a utilizar el dolor de la guerra como parte del folclore futbolero.

La Federación llamó a acompañar a la Selección y vivir el partido con entusiasmo, pero sin transformar una competencia deportiva en una reivindicación bélica.