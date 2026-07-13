Buen fin de semana turístico en Cachi: optimismo en el sector

Cachi comenzó a mirar con mayor optimismo la temporada de vacaciones de invierno luego de un fin de semana largo que dejó buenas sensaciones en el sector turístico. El intendente Américo Liendro aseguró en Aries que hubo un importante movimiento de visitantes, aunque reconoció que todavía queda camino por recorrer para alcanzar los niveles esperados.

En cuanto a la ocupación hotelera, Liendro indicó que Cachi alcanzó aproximadamente un 60%, un número que valoró teniendo en cuenta el contexto que atravesó el sector durante los últimos meses. “Hay que conformarse con algo porque si queremos todo es medio difícil”, expresó.

El intendente explicó que la temporada de verano había sido complicada para el destino, pero que la situación comenzó a mejorar durante Semana Santa y la Vendimia, momentos en los que lograron mantener un flujo turístico más constante.

Sin embargo, al igual que otros destinos de la provincia, Cachi también nota un cambio en el comportamiento de los visitantes. Según Liendro, los turistas modificaron sus hábitos y muchos optan por estadías más cortas o visitas durante una sola jornada. “Volvieron a llegar muchas traffics al mediodía. Algunos visitantes pasan por la plaza, tiran su mantelcito en la banca y seguramente traen su fiambre o compran en algún almacén”, explicó.