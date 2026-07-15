¿Campera o remera? Así estará el tiempo durante Argentina–Inglaterra

La ciudad de Salta comenzó este miércoles con cielo despejado, en una jornada atravesada por la expectativa de la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección argentina e Inglaterra.

De acuerdo con el informe actualizado a las 6 del Servicio Meteorológico Nacional, la sensación térmica era de 5 grados, con una humedad del 95%, viento del noreste a 10 kilómetros por hora y una visibilidad de 15 kilómetros.

Sin embargo, el frío de las primeras horas irá quedando atrás con el avance de la jornada. Para este miércoles se espera una temperatura máxima de 23 grados, cielo ligeramente nublado y ninguna probabilidad de precipitaciones.

Las condiciones serán agradables especialmente durante la tarde, cuando millones de argentinos se reúnan frente a los televisores para seguir la semifinal. Al momento del encuentro, previsto para las 16 horas, la temperatura en Salta estará cerca de su punto máximo y el cielo permanecerá parcialmente cubierto.

La Selección argentina enfrentará a Inglaterra en el estadio de Atlanta por el segundo lugar en la final de la Copa del Mundo. El partido comenzará a las 16, hora argentina, y el ganador se medirá con España, que eliminó a Francia en la primera semifinal.

Después del partido comenzará un descenso progresivo de la temperatura. El sol se pondrá a las 18.50 y durante la noche se esperan alrededor de 18 grados, por lo que quienes participen de encuentros o festejos deberán tener nuevamente una campera a mano.

Para los próximos días continuará el tiempo estable. El jueves tendrá una mínima de 10 grados y una máxima de 27, mientras que el viernes se anticipa otra jornada templada, con temperaturas entre los 14 y los 30 grados.