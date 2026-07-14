Abren la convocatoria para elegir el mejor bollo casero de Salta

Ya están abiertas las inscripciones para participar del 2° Concurso Provincial del Bollo Casero, una propuesta que busca revalorizar uno de los alimentos más tradicionales de la gastronomía salteña y reconocer el trabajo de quienes mantienen viva esta receta transmitida de generación en generación.

Por Aries, el director del Mercado Artesanal, Mario Luna, destacó que el certamen pone en valor no solo un producto típico, sino también los saberes familiares y el esfuerzo de muchas personas que encuentran en su elaboración una fuente de ingresos.

"El bollo es tan característico de nuestra provincia y de nuestra ciudad. Estamos muy orgullosos de realizar el segundo concurso porque es una comida popular, un alimento que hacen muchas personas, sobre todo mujeres, que sostienen a sus familias con esta actividad gastronómica"*, expresó.

Luna sostuvo que detrás de cada bollo existe un patrimonio cultural construido a partir de recetas y técnicas heredadas. "Encierra un montón de saberes, porque son recetas que se transmiten de generación en generación. La cantidad de grasa, la cantidad de levadura, el método de cocción; todo eso son tradiciones familiares que se van heredando y nosotros las ponemos en valor con este concurso", afirmó.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 24 de julio y pueden realizarse a través del sitio web de la Secretaría de Cultura de Salta, donde se encuentra disponible el formulario de participación.

Según adelantó el funcionario, ya son varios los municipios que confirmaron su presencia. " El ganador del año pasado fue del municipio de El Carril, así que viene a defender el título y eso nos pone muy contentos", comentó.