Hoy habrá un operativo de descacharrado en barrio Santa Lucía

La Municipalidad de Salta realizará este miércoles 15 un nuevo operativo de descacharrado en barrio Santa Lucía, en la zona oeste baja de la ciudad, como parte de las acciones preventivas contra el dengue y la chikungunya.

Las tareas se llevarán a cabo entre las 8 y las 12 en el sector delimitado por avenida El Cóndor, Santa Catalina, Santa Marta y Solís Pizarro.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos retirar de sus viviendas y dejar sobre la vereda todos los recipientes y elementos en desuso que puedan acumular agua, como neumáticos, baldes, palanganas y otros cacharros, para facilitar su recolección por parte de las cuadrillas.

El operativo contará con la participación de organismos municipales, provinciales y nacionales, además de las fuerzas de seguridad y el Ejército, con el objetivo de eliminar posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue y la chikungunya.

Las autoridades recordaron que, aunque ya comenzó el invierno, los huevos del mosquito pueden permanecer en recipientes con agua durante varios meses, por lo que recomiendan mantener los hogares libres de elementos que favorezcan su reproducción.