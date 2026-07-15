Edesa anunció cortes programados de energía para este miércoles en Salta y Metán

Edesa informó que este miércoles 15 de julio realizará obras programadas que podrían afectar el suministro eléctrico en Salta Valle Oeste, Salta Valle Sur y Metán. La empresa indicó que los trabajos buscan garantizar condiciones seguras para el personal y mejorar la red de distribución.

Además, advirtió que las tareas podrán ser reprogramadas en caso de registrarse condiciones climáticas adversas. Los usuarios pueden consultar el detalle de las zonas y horarios afectados a través de los canales oficiales de la distribuidora.