Edesa anunció cortes programados de energía para este miércoles en Salta y Metán

Las tareas de mantenimiento podrían generar interrupciones temporales del servicio en tres sectores de la provincia.
Salta15/07/2026

Edesa informó que este miércoles 15 de julio realizará obras programadas que podrían afectar el suministro eléctrico en Salta Valle Oeste, Salta Valle Sur y Metán. La empresa indicó que los trabajos buscan garantizar condiciones seguras para el personal y mejorar la red de distribución.

Además, advirtió que las tareas podrán ser reprogramadas en caso de registrarse condiciones climáticas adversas. Los usuarios pueden consultar el detalle de las zonas y horarios afectados a través de los canales oficiales de la distribuidora.

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