El operativo de este miércoles se realizó en la zona oeste baja de la ciudad. El objetivo es prevenir la proliferación del mosquito transmisor del Dengue.
Edesa anunció cortes programados de energía para este miércoles en Salta y Metán
Salta15/07/2026
Las tareas de mantenimiento podrían generar interrupciones temporales del servicio en tres sectores de la provincia.
Edesa informó que este miércoles 15 de julio realizará obras programadas que podrían afectar el suministro eléctrico en Salta Valle Oeste, Salta Valle Sur y Metán. La empresa indicó que los trabajos buscan garantizar condiciones seguras para el personal y mejorar la red de distribución.
Además, advirtió que las tareas podrán ser reprogramadas en caso de registrarse condiciones climáticas adversas. Los usuarios pueden consultar el detalle de las zonas y horarios afectados a través de los canales oficiales de la distribuidora.
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