El Móvil de Licencias de Conducir atenderá hoy en barrio San Benito

La Municipalidad de Salta llevará este miércoles el Móvil de Licencias de Conducir al Centro Integrador Comunitario de barrio San Benito.

La atención se brindará de 9.30 a 12.30, por orden de llegada. Quienes se acerquen podrán completar el 100% del trámite de renovación y avanzar con gran parte de la gestión correspondiente a la primera licencia de conducir.

Desde el municipio recomendaron consultar previamente la documentación necesaria para cada trámite en el sitio oficial:

https://municipalidadsalta.gob.ar/tramites/licencia-de-conducir/