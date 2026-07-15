El Móvil de Licencias de Conducir atenderá hoy en barrio San Benito

El operativo se realizará de 9.30 a 12.30 en el CIC de San Benito. La atención será por orden de llegada y permitirá renovar la licencia.
Salta15/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Municipalidad de Salta llevará este miércoles el Móvil de Licencias de Conducir al Centro Integrador Comunitario de barrio San Benito.

La atención se brindará de 9.30 a 12.30, por orden de llegada. Quienes se acerquen podrán completar el 100% del trámite de renovación y avanzar con gran parte de la gestión correspondiente a la primera licencia de conducir.

descacharrado-ceferino-5Hoy habrá un operativo de descacharrado en barrio Santa Lucía

Desde el municipio recomendaron consultar previamente la documentación necesaria para cada trámite en el sitio oficial:

https://municipalidadsalta.gob.ar/tramites/licencia-de-conducir/

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