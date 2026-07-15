Por el partido de Argentina, el Mercado San Miguel atenderá en horario especial este miércoles

La Unidad de Administración de Mercados Municipales informó que este miércoles 15 de julio el Mercado San Miguel y sus anexos funcionarán en horario especial debido al partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. La atención será de 8 a 15 en el edificio central y en los anexos de pasaje Miramar e Ituzaingó.

La medida fue acordada con puesteros y comerciantes, por lo que no habrá actividad durante la tarde y la noche. Desde la administración recomendaron a los vecinos realizar sus compras con anticipación. El jueves el servicio volverá a prestarse en los horarios habituales, de 8 a 14 y de 17 a 21:30.