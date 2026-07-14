López: “El gobernador acompaña las políticas nacionales, pero no las aplica en Salta”

En ‘Hablemos de política’ – por Aries – el diputado por Metán de La Libertad Avanza, Sergio López, cuestionó el posicionamiento del gobernador Gustavo Sáenz en cuanto a las políticas del gobierno nacional.

“Creo que el gobernador tiene una doble postura. Expresa y tiene una posición a nivel nacional que no es la misma que tiene a nivel provincial”, aseguró el legislador, y completó: “Acompaña las políticas nacionales, pero no las aplica en Salta”.

Según su visión, mientras el mandatario presta apoyo y se pronuncia a favor de las medidas del gobierno libertario, en Salta no achicó el Estado ni redujo los impuestos.

“Entonces, tiene una doble vara”, disparó.

Cabe mencionar, por otro lado, que los mentideros políticos auguran una alianza entre los gobernadores y el presidente Milei para las elecciones del año que viene, y, claro, colocan al mandatario salteño entre los posibles aliados.

“La posición de LLA Salta es salir sola y, eventualmente, enfrentar al gobernador o al candidato que salga de ese espacio. Creemos que es la única forma de que las cosas cambien”, concluyó López ante la consulta sobre la situación.