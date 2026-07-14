El Mercado Artesanal celebra 58 años: “Es el primero del país”

El Mercado Artesanal de Salta celebrará este miércoles su 58° aniversario con una programación especial que busca acercar al público al trabajo de los artesanos y poner en valor los oficios tradicionales que forman parte del patrimonio cultural de la provincia.

"El Mercado Artesanal es el primer mercado artesanal del país; mucha gente no lo sabe y es un orgullo para los salteños porque refleja la tradición artesanal que tiene la provincia", resaltó su director, Mario Luna, en diálogo con Aries.

Según informó, las actividades comenzarán a las 9, con entrada libre y gratuita. Uno de los principales atractivos será la posibilidad de observar a los artesanos trabajando en vivo, elaborando piezas con distintas técnicas y materiales propios de la región.

"Vamos a tener una exhibición de los maestros artesanos trabajando en vivo. Será muy interesante para que la gente pueda ver todo el valor agregado que tiene la materia prima de la provincia y cómo los artesanos, con su destreza y sus técnicas, la convierten en estas obras de arte", señaló Luna.

La jornada incluirá un convite gratuito de mate cocido con bollos, la participación de la Orquesta Infantil y Juvenil de la Provincia con un concierto homenaje con un repertorio de música popular. En paralelo, se desarrollará un taller abierto de tintes naturales, donde las artesanas mostrarán el proceso tradicional para teñir lana utilizando elementos de origen vegetal.

"Van a estar con sus ollas, el fuego, las semillas, los yuyitos del cerro y de la puna, las cáscaras de nogal y de cebolla, tiñendo lana y mostrando en vivo cómo se puede dar valor agregado a la materia prima con materiales que están al alcance de la mano", explicó.

Las actividades concluirán cerca del mediodía con un brindis junto a los artesanos que forman parte del Mercado y el tradicional corte de la torta por un nuevo aniversario de uno de los espacios culturales más representativos de la provincia.