El RCP puede salvar una vida en cuatro minutos: el desafío de capacitar a todos los salteños

Para la jefa del Servicio de Cardiología del Hospital San Bernardo, Alejandra López Fachin, los salteños avanzan en el aprendizaje de las maniobras de RCP, la especialista explicó que actualmente muchas empresas ya capacitan a sus trabajadores en reanimación cardiopulmonar y que desde el Ministerio de Salud y el SAMEC también se realizan cursos en distintos organismos públicos. Además, destacó las iniciativas privadas que impulsan espacios cardioprotegidos con desfibriladores externos automáticos (DEA) en lugares de gran circulación, como bancos y canchas de fútbol.

"Queremos que todos sepan hacer RCP", afirmó la médica, quien recordó que una persona que sufre un paro cardíaco comienza a perder función cerebral en pocos minutos. "En cuatro minutos ya puede haber un daño irreversible. No se puede esperar a que llegue la ambulancia", remarcó.

López Fachin explicó que la llamada cadena de supervivencia comienza cuando alguien reconoce la emergencia, activa el sistema de salud, inicia las compresiones torácicas y utiliza un DEA si hay uno disponible, hasta la llegada del personal especializado. "Cada minuto cuenta", señaló.

Para la cardióloga, la clave está en incorporar estos conocimientos desde edades tempranas. "Hoy muchas personas hacen los cursos porque son obligatorios en el trabajo. Pero si enseñáramos RCP en las escuelas, como parte de la formación de todos los chicos, creceríamos con esa herramienta incorporada y estaríamos mucho mejor preparados para actuar cuando alguien lo necesite", concluyó.