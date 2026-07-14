Argentina juega y el corazón también: cómo evitar que la pasión termine en una urgencia médica

Cada vez que juega la Selección Argentina, las redes sociales se llenan de videos de personas que se desmayan, lloran, gritan o viven cada jugada al límite. Aunque muchas de esas escenas terminan siendo una anécdota, en los hospitales la realidad también deja un dato que preocupa: durante estos eventos aumentan las consultas por problemas cardiovasculares, especialmente en personas con factores de riesgo.

La jefa del Servicio de Cardiología del Hospital San Bernardo, Alejandra López Fachin, explicó a Aries que durante partidos anteriores atendieron pacientes con cuadros cardíacos relacionados con el estrés. "La mayoría ya tenía antecedentes cardiológicos. No fue que se infartaron solo por ver el partido, pero el contexto emocional fue un factor que terminó desencadenando anginas o descompensaciones", señaló.

La especialista remarcó que quienes padecen hipertensión, enfermedades cardíacas o ya atravesaron un infarto deben tomar recaudos especiales. "Lo primero es conocerse. Si uno sabe que reacciona con mucho estrés o se altera fácilmente, tiene que buscar la manera de vivir el partido con más tranquilidad. Incluso puede optar por escucharlo por radio si siente que la televisión lo pone demasiado nervioso", aconsejó.

Además, recomendó no suspender la medicación habitual, evitar comidas muy abundantes antes del encuentro, moderar el consumo de alcohol y mantener la presión arterial controlada. "Hay muchos hipertensos que toman la medicación, pero igual no están bien controlados. Un momento de mucha tensión puede provocar una crisis hipertensiva o una angina de pecho", advirtió.

La médica también explicó cuáles son los síntomas que nunca deben minimizarse. Un dolor opresivo en el pecho, acompañado de sudoración, malestar o falta de aire, puede indicar un infarto y requiere llamar de inmediato al sistema de emergencias. En cambio, si una persona se desmaya pero recupera rápidamente la conciencia y no presenta signos compatibles con un ACV, como dificultad para hablar, pérdida de fuerza o asimetría facial, se puede realizar una consulta médica sin que necesariamente se trate de una urgencia extrema.

Sin embargo, si el desmayo se acompaña de pérdida de conciencia prolongada y la persona no responde ni respira normalmente, la indicación es clara: llamar al servicio de emergencias e iniciar maniobras de RCP mientras llega la asistencia.

Porque el fútbol es una pasión que une a millones de argentinos, pero, como resume la cardióloga, "cuando deja de ser una diversión, esa ya es una bandera roja". Vivir el partido con emoción está bien; hacerlo cuidando la salud, mucho mejor.

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