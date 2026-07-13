Detuvieron a dos mujeres por comercializar galletas elaboradas con marihuana

La Policía de Salta, por medio de efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, realizó un procedimiento en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes en barrio Miguel Ortiz, de la ciudad de Salta.

La investigación se inició a partir de un reporte realizado mediante el sitio de Denuncias Web sobre la venta de productos elaborados con marihuana a través de redes sociales. Tras las tareas investigativas se obtuvo la orden judicial de allanamiento.

Como resultado del procedimiento, fueron detenidas dos mujeres mayores de edad. Además, se secuestraron 69 galletas elaboradas con marihuana, más de 700 dosis de marihuana, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, celulares y otros elementos utilizados para la elaboración, fraccionamiento y comercialización de los productos.

Intervino la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad.

Cabe destacar que Denuncias Web es una plataforma anónima y segura mediante la cual los ciudadanos pueden reportar la venta de drogas y otros delitos ingresando a www.denunciasweb.gob.ar.