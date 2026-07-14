Cortes programados de EDESA: qué zonas de Salta estarán sin luz este martes

EDESA informó un corte programado de energía eléctrica para este martes 14 de julio en el departamento Salta Valle Norte, debido a obras de ampliación de la red de media y baja tensión.

Según el cronograma publicado por la empresa, la interrupción del servicio comenzará a las 8:00 y tendrá una duración estimada de 4 horas.

Zonas afectadas

El corte alcanzará a usuarios de la localidad de Vaqueros, en los siguientes sectores:

Centro

Barrio Mariano Moreno

Zona Rural

Clientes ubicados entre las calles Ricardo Rojas, Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Pasaje Marc. Ebber, Camino a la Cruz y zonas aledañas.

Desde la distribuidora indicaron que los trabajos responden a la ampliación de la red de media y baja tensión, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio eléctrico. Además, recordaron que los horarios son estimativos y pueden modificarse en función de las condiciones operativas o climáticas.