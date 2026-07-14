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Cortes programados de EDESA: qué zonas de Salta estarán sin luz este martes
Salta14/07/2026Ivana Chañi
La interrupción del servicio fue programada para la mañana y afectará a vecinos de Vaqueros por trabajos de ampliación de la red eléctrica.
EDESA informó un corte programado de energía eléctrica para este martes 14 de julio en el departamento Salta Valle Norte, debido a obras de ampliación de la red de media y baja tensión.
Según el cronograma publicado por la empresa, la interrupción del servicio comenzará a las 8:00 y tendrá una duración estimada de 4 horas.
Zonas afectadas
El corte alcanzará a usuarios de la localidad de Vaqueros, en los siguientes sectores:
- Centro
- Barrio Mariano Moreno
- Zona Rural
- Clientes ubicados entre las calles Ricardo Rojas, Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Pasaje Marc. Ebber, Camino a la Cruz y zonas aledañas.
Desde la distribuidora indicaron que los trabajos responden a la ampliación de la red de media y baja tensión, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio eléctrico. Además, recordaron que los horarios son estimativos y pueden modificarse en función de las condiciones operativas o climáticas.
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