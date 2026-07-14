Cambios en la Policía de Salta: Walter Toledo será el nuevo jefe y Guido Burgos asumirá como subjefe

El Gobierno de Salta oficializó la renovación de la cúpula de la Policía provincial con la designación del comisario general Lic. Walter Osvaldo Toledo como nuevo jefe de la fuerza y del comisario general Lic. Guido Enrique Moisés Burgos como subjefe. Ambas designaciones fueron confirmadas a través de los decretos 408 y 409, publicados este martes en el Boletín Oficial.

El acto de asunción de las nuevas autoridades se realizará este martes 14 de julio, a las 12.30, en la Plaza de Armas de la Jefatura de Policía.

La renovación de la conducción policial se produce luego de que el ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, anticipara que evaluaba cambios en la cúpula de la fuerza. Con estas designaciones, el Gobierno busca iniciar una nueva etapa en la conducción de la Policía de Salta.