Cambios en la Policía de Salta: Walter Toledo será el nuevo jefe y Guido Burgos asumirá como subjefe

El Gobierno provincial oficializó las designaciones mediante decretos publicados en el Boletín Oficial. Las nuevas autoridades asumirán hoy al mediodía en la Jefatura de Policía.
Salta14/07/2026Rocío Monteros Di PietroRocío Monteros Di Pietro

1783995562722

El Gobierno de Salta oficializó la renovación de la cúpula de la Policía provincial con la designación del comisario general Lic. Walter Osvaldo Toledo como nuevo jefe de la fuerza y del comisario general Lic. Guido Enrique Moisés Burgos como subjefe. Ambas designaciones fueron confirmadas a través de los decretos 408 y 409, publicados este martes en el Boletín Oficial.

el-gobierno-ratifico-el-aumento-de-las-tarifas-de-luz-sera-de-15-en-febrero-foto-adobe-stock-RDEZIEPSáenz anunció subsidios de entre el 60% y el 100% para las tarifas de luz y agua

El acto de asunción de las nuevas autoridades se realizará este martes 14 de julio, a las 12.30, en la Plaza de Armas de la Jefatura de Policía. 

La renovación de la conducción policial se produce luego de que el ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, anticipara que evaluaba cambios en la cúpula de la fuerza. Con estas designaciones, el Gobierno busca iniciar una nueva etapa en la conducción de la Policía de Salta.

108842-el-gobernador-saenz-tomo-juramento-al-nuevo-ministro-de-seguridad-y-justicia-nicolas-avellanedaEl gobernador Sáenz tomó juramento al nuevo ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail