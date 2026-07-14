La segunda edición del certamen busca reconocer una de las recetas más tradicionales de la gastronomía salteña y los saberes familiares que se transmiten de generación en generación.
Avanza el programa Casa Propia con Ahorro Previo: este viernes se sortean las primeras viviendas
Salta14/07/2026
En esta etapa se asignarán 138 viviendas en Salta Capital.
El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) realizará este viernes 17 de julio, desde las 11, el primer sorteo de ubicación del programa "Casa Propia con Ahorro Previo", mediante el cual las familias conocerán el barrio y la vivienda que les fue asignada. El acto se desarrollará en las oficinas del organismo y podrá seguirse en vivo a través de sus redes sociales.
En esta primera instancia se sortearán 72 dúplex y 66 departamentos, ubicados en los barrios Lomas de Medeiro y Pereyra Rozas. Participarán familias de Grupos Especiales y quienes ya cancelaron el monto del ahorro previo. El IPV informó además que la entrega de las 1.170 viviendas previstas para Salta Capital se realizará de manera progresiva, a medida que finalicen las obras.
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