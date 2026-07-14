Sin lluvias y con ascenso de temperatura: así estará el martes en Salta

La ciudad de Salta amaneció este martes 14 de julio con cielo cubierto con neblina y una humedad del 89%, según el informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el organismo, el tiempo irá mejorando a lo largo de la jornada. Durante la mañana se espera un cielo ligeramente nublado, mientras que por la tarde las condiciones pasarán a parcialmente nubladas. Hacia la noche, el cielo permanecerá algo nublado.

La temperatura máxima prevista para este martes es de 21°C, con una mínima cercana a los 8°C. Además, el SMN no prevé precipitaciones durante toda la jornada.

En cuanto al viento, será leve, con velocidades de entre 13 y 22 km/h durante la mañana y de 23 a 31 km/h por la tarde y la noche, predominando desde el norte. No se esperan ráfagas significativas.

Pronóstico para los próximos días

El panorama continuará estable en la capital salteña. El miércoles se espera una mínima de 8°C y una máxima de 25°C; el jueves la temperatura oscilará entre 12°C y 27°C; el viernes entre 15°C y 28°C; el sábado entre 17°C y 27°C; el domingo entre 12°C y 27°C; y el lunes entre 10°C y 20°C.