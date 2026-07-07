La cúpula policial, bajo análisis: Avellaneda definirá en los próximos días si habrá cambios

Nicolás Avellaneda asumió como nuevo ministro de Seguridad de Salta y dejó abierta la posibilidad de realizar cambios en la conducción de la Policía de la Provincia.

Consultado por Aries sobre si mantendrá la actual cúpula policial, el funcionario respondió: “Eso es un tema que lo voy a evaluar en los próximos días”.

Avellaneda sostuvo que su gestión tendrá continuidad con el trabajo que venía realizando junto al ministro saliente, Gaspar Solá Usandivaras, aunque marcó que revisará aspectos internos del área.

Entre sus primeras definiciones, anticipó que se reforzará el patrullaje preventivo, la presencia policial en puntos críticos y el combate al narcotráfico y al microtráfico.

También anunció que en los próximos 30 a 40 días la Provincia incorporará 100 motos y vehículos 0 km para fortalecer la Policía Motorizada.

“Queremos que haga base en los puntos más críticos de la provincia”, afirmó.

El nuevo ministro también señaló que se trabajará para el ingreso de aspirantes a agentes que esperan su designación desde diciembre.