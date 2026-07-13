Educación moderniza el proceso de calificación de antecedentes docentes

El Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia de Salta implementó el Sistema Único de Gestión de Postítulos, incorporando un mecanismo de interoperabilidad entre la Dirección de Control y Acreditación de Títulos y las Juntas Calificadoras de Méritos y Disciplina, con el objetivo de fortalecer el proceso de calificación de antecedentes para el acceso y cobertura de cargos docentes.

La nueva herramienta permitirá que los postítulos registrados y certificados sean incorporados automáticamente al sistema utilizado por las Juntas Calificadoras, eliminando la duplicación de cargas, reduciendo errores y garantizando que la valoración de antecedentes se realice sobre información oficial, actualizada y validada.

Esta medida representa un importante avance en la modernización de los procesos de evaluación docente, aportando mayor transparencia, trazabilidad, seguridad y agilidad en la gestión de los antecedentes académicos.

En una próxima etapa, el Ministerio avanzará en la integración de títulos, acciones de capacitación, cursos, certificaciones y demás antecedentes académicos, consolidando un sistema único que simplificará el proceso de calificación docente optimizando la valoración de antecedentes para el ingreso, ascenso y cobertura de cargos en el sistema educativo provincial.



