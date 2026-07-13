Educación moderniza el proceso de calificación de antecedentes docentes

La implementación del Sistema Único de Gestión de Postítulos unifica el registro para que se incorporen automáticamente al sistema de las Juntas Calificadoras.
Salta13/07/2026

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El Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia de Salta implementó el Sistema Único de Gestión de Postítulos, incorporando un mecanismo de interoperabilidad entre la Dirección de Control y Acreditación de Títulos y las Juntas Calificadoras de Méritos y Disciplina, con el objetivo de fortalecer el proceso de calificación de antecedentes para el acceso y cobertura de cargos docentes.

La nueva herramienta permitirá que los postítulos registrados y certificados sean incorporados automáticamente al sistema utilizado por las Juntas Calificadoras, eliminando la duplicación de cargas, reduciendo errores y garantizando que la valoración de antecedentes se realice sobre información oficial, actualizada y validada.

Esta medida representa un importante avance en la modernización de los procesos de evaluación docente, aportando mayor transparencia, trazabilidad, seguridad y agilidad en la gestión de los antecedentes académicos.

En una próxima etapa, el Ministerio avanzará en la integración de títulos, acciones de capacitación, cursos, certificaciones y demás antecedentes académicos, consolidando un sistema único que simplificará el proceso de calificación docente optimizando la valoración de antecedentes para el ingreso, ascenso y cobertura de cargos en el sistema educativo provincial.


 

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