Un año después y sin respuestas de Nación, renovarán la iluminación de la Catedral para el Milagro

La Catedral Basílica de Salta tendrá una nueva iluminación en su fachada antes de la festividad del Milagro, pero la intervención volverá a concretarse mediante gestiones locales ante la falta de financiamiento del Gobierno nacional.

La Municipalidad de Salta y Lusal proyectan reemplazar por completo los artefactos actuales, que se encuentran obsoletos y deteriorados. El objetivo es concluir los trabajos antes de septiembre, cuando miles de fieles y peregrinos lleguen a la ciudad.

La obra permitirá resolver un problema visible desde hace años: uno de los principales monumentos históricos, religiosos y turísticos de Salta permanece con una iluminación deficiente.

Un año después, la respuesta llega desde Salta

En marzo de 2025, el vocero de la institución, Diego Aguirre, había señalado que las refacciones del techo avanzaban con recursos del Gobierno provincial, mientras la restauración de la fachada, el campanario y el sistema de iluminación continuaban pendientes.

“Hace tiempo que la Catedral está a oscuras”, había advertido entonces.

La situación no se modificó con el paso de los meses. Ante la ausencia de asistencia nacional, la Provincia y la Municipalidad volvieron a asumir gestiones vinculadas al mantenimiento de un edificio declarado Monumento Histórico Nacional.

La legislación nacional coloca la protección y supervisión de estos bienes dentro de la órbita de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

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El objetivo es llegar al Milagro

La directora general de Gestión Patrimonial y coordinadora del Área Centro, María Belén Goytia, explicó en Pelo y Barba por Aries que el proyecto se trabaja de manera conjunta con Lusal

“Estamos proyectando el recambio total de la iluminación de la fachada de la Catedral de Salta. El objetivo es tenerla lista para la festividad del Milagro, ya que los artefactos actuales están obsoletos y en mal estado”, anticipó.

La funcionaria remarcó que la intervención requerirá cuidados especiales debido al valor patrimonial del edificio.

“Es un trabajo delicado, teniendo en cuenta que es un monumento histórico nacional, y la ejecución se llevará a cabo con todos los recaudos necesarios para proteger dicho bien patrimonial”, explicó.