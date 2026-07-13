Tras casi un mes de espera, quedó habilitado el Paso Internacional de Sico

El Gobierno nacional confirmó la habilitación definitiva del Paso Internacional de Sico, ubicado en el límite entre Salta y Chile, luego de casi un mes de demoras desde el primer anuncio de reapertura. El complejo ya se encuentra operativo para el tránsito de vehículos particulares, transporte de cargas y turistas, con atención diaria de 9 a 19, consolidándose como un punto clave del Corredor Bioceánico de Capricornio.

La puesta en funcionamiento permitirá realizar en un único lugar los controles migratorios, aduaneros y sanitarios, evitando que los viajeros deban continuar hasta San Pedro de Atacama para completar los trámites. Para lograr la reapertura, el Gobierno de Salta invirtió más de 1.000 millones de pesos en obras de refacción, ampliación y equipamiento del complejo, además de mejorar la conectividad y las condiciones operativas para el personal argentino y chileno.