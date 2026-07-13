Tras casi un mes de espera, quedó habilitado el Paso Internacional de Sico
Salta13/07/2026Rocío Monteros Di Pietro
El cruce fronterizo entre Salta y Chile ya funciona con normalidad para vehículos particulares, transporte de cargas y turismo. Operará todos los días, de 9 a 19.
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Tras el triunfo ante Inglaterra, miles de personas se reunieron en la plaza 9 de Julio, donde los festejos se extendieron entre caravanas, banderas y cánticos del Himno Nacional. "Nunca dejamos de confiar", expresaron.
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