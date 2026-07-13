Vacunación antirrábica sin turno: dónde atenderán esta semana en Salta
La Municipalidad de Salta llevará la campaña gratuita de vacunación antirrábica a cinco barrios de la zona oeste alta entre este lunes 13 y el viernes 17 de julio.
El servicio estará disponible de 9.30 a 12.30, sin turno previo y por orden de llegada. Los operativos alcanzarán a Palermo I, La Loma, villa Asunción, Roberto Romero y Virgen del Rosario.
Cronograma completo
Lunes 13 de julio
- Barrio: Palermo I
- Lugar: SUM
- Dirección: Hipódromo de La Plata esquina pasaje Manantial
- Horario: de 9.30 a 12.30
Martes 14 de julio
- Barrio: La Loma
- Lugar: Biblioteca Popular Casimiro Cobos
- Dirección: Luis Güemes 1399
- Horario: de 9.30 a 12.30
Miércoles 15 de julio
- Barrio: villa Asunción
- Lugar: Biblioteca Popular Jorge Luis Borges
- Dirección: Rawson 1
- Horario: de 9.30 a 12.30
Jueves 16 de julio
- Barrio: Roberto Romero
- Lugar: junto al pre jardín
- Dirección: manzana 138, lote 1
- Horario: de 9.30 a 12.30
Viernes 17 de julio
- Barrio: Virgen del Rosario
- Lugar: Comedor y Merendero Amor Eterno
- Dirección: manzana 422 B, lote 7
- Horario: de 9.30 a 12.30
La atención será por orden de llegada
Personal de Bienestar Animal aplicará las dosis sin necesidad de solicitar un turno previo.
La Municipalidad recomendó concurrir con anticipación, ya que la atención dependerá del orden de llegada y de la capacidad operativa de cada jornada.
Cómo llevar a perros y gatos
Para evitar incidentes durante los operativos, los responsables deberán llevar a sus animales con las medidas de seguridad correspondientes.
Se solicita:
- utilizar correa;
- colocar bozal en animales que lo requieran;
- trasladar a los gatos en transportadoras o recipientes seguros;
- mantener distancia de otros animales durante la espera.
Por qué es importante vacunar
La vacunación antirrábica es una de las principales herramientas de prevención contra la rabia, una enfermedad viral que puede transmitirse de los animales a las personas.
La aplicación periódica de la vacuna protege a perros y gatos y contribuye a disminuir el riesgo sanitario en toda la comunidad.