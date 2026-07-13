Vacunación antirrábica sin turno: dónde atenderán esta semana en Salta

La Municipalidad de Salta llevará la campaña gratuita de vacunación antirrábica a cinco barrios de la zona oeste alta entre este lunes 13 y el viernes 17 de julio.

El servicio estará disponible de 9.30 a 12.30, sin turno previo y por orden de llegada. Los operativos alcanzarán a Palermo I, La Loma, villa Asunción, Roberto Romero y Virgen del Rosario.

Cronograma completo

Lunes 13 de julio

Barrio: Palermo I

Palermo I Lugar: SUM

SUM Dirección: Hipódromo de La Plata esquina pasaje Manantial

Hipódromo de La Plata esquina pasaje Manantial Horario: de 9.30 a 12.30

Martes 14 de julio

Barrio: La Loma

La Loma Lugar: Biblioteca Popular Casimiro Cobos

Biblioteca Popular Casimiro Cobos Dirección: Luis Güemes 1399

Luis Güemes 1399 Horario: de 9.30 a 12.30

Miércoles 15 de julio

Barrio: villa Asunción

villa Asunción Lugar: Biblioteca Popular Jorge Luis Borges

Biblioteca Popular Jorge Luis Borges Dirección: Rawson 1

Rawson 1 Horario: de 9.30 a 12.30

Jueves 16 de julio

Barrio: Roberto Romero

Roberto Romero Lugar: junto al pre jardín

junto al pre jardín Dirección: manzana 138, lote 1

manzana 138, lote 1 Horario: de 9.30 a 12.30

Viernes 17 de julio

Barrio: Virgen del Rosario

Virgen del Rosario Lugar: Comedor y Merendero Amor Eterno

Comedor y Merendero Amor Eterno Dirección: manzana 422 B, lote 7

manzana 422 B, lote 7 Horario: de 9.30 a 12.30

La atención será por orden de llegada

Personal de Bienestar Animal aplicará las dosis sin necesidad de solicitar un turno previo.

La Municipalidad recomendó concurrir con anticipación, ya que la atención dependerá del orden de llegada y de la capacidad operativa de cada jornada.

Cómo llevar a perros y gatos

Para evitar incidentes durante los operativos, los responsables deberán llevar a sus animales con las medidas de seguridad correspondientes.

Se solicita:

utilizar correa;

colocar bozal en animales que lo requieran;

trasladar a los gatos en transportadoras o recipientes seguros;

mantener distancia de otros animales durante la espera.

Por qué es importante vacunar

La vacunación antirrábica es una de las principales herramientas de prevención contra la rabia, una enfermedad viral que puede transmitirse de los animales a las personas.

La aplicación periódica de la vacuna protege a perros y gatos y contribuye a disminuir el riesgo sanitario en toda la comunidad.