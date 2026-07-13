Vacaciones en Salta: mañanas frías y tardes templadas durante la semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este lunes en la ciudad de Salta una jornada con cielo entre parcialmente y mayormente nublado, sin probabilidades de precipitaciones y con un marcado contraste entre la mañana y la tarde. La temperatura oscilará entre los 6°C y 16°C, con vientos leves del sector noreste.

De acuerdo con el organismo, las primeras horas del día estarán marcadas por el frío y la elevada humedad, mientras que durante la tarde las condiciones serán más templadas, aunque persistirá la nubosidad.

Para los próximos días, el pronóstico extendido anticipa un ascenso gradual de las temperaturas máximas, que podrían superar los 20°C desde mitad de semana. En principio, no se esperan lluvias y predominarán las condiciones estables.