El Corso de Invierno se vive hoy en Castañares con 15 agrupaciones

El Corso de Invierno de Castañares tendrá este domingo su jornada central con la participación de 15 agrupaciones que desfilarán por avenida Bernardo Houssay, al costado de la Universidad Nacional de Salta.

La actividad comenzará a las 18 y se extenderá hasta las 21, con comparsas, murgas, caporales y tinkus. El ingreso al predio estará habilitado desde las 17:30.

Una propuesta para disfrutar en familia

La organización planteó el evento como una alternativa accesible para las vacaciones de invierno.

La entrada general tendrá un valor de $5.000, mientras que los menores de 10 años ingresarán gratis.

Las familias podrán llevar:

sillas o reposeras;

conservadoras;

bebidas;

comida.

También habrá alquiler de sillas dentro del predio por $2.000.

Quince agrupaciones en una sola jornada

La programación prevista para el fin de semana quedó concentrada este domingo luego de que la actividad del sábado fuera suspendida para no superponerse con el partido entre Argentina y Suiza.

Mario Siares, de la Fundación Sentimiento, explicó en Qué Domingo, por Aries, que la decisión fue tomada a pedido de las agrupaciones y de las familias que querían acompañar a la Selección Argentina.

Comparsas, caporales, tinkus y murgas

El desfile reunirá distintas expresiones del carnaval salteño.

Participarán agrupaciones de:

comparsas;

murgas;

caporales;

tinkus.

La propuesta busca ofrecer una tarde de música, baile y color para vecinos de la zona norte y visitantes.

Servicios dentro del predio

El evento contará con:

presencia policial;

ambulancia;

baños químicos;

puestos gastronómicos;

alquiler de sillas.

Además, las líneas de SAETA que circulan hacia la zona norte dejan a los pasajeros sobre avenida Houssay o a pocos metros del lugar.