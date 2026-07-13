Conocé la agenda propuesta por Turismo con más de 1.500 actividades en toda la provincia
El Gobierno de Salta presentó el Calendario de Invierno 2026, una agenda que reúne más de 1.500 actividades distribuidas en toda la provincia con el objetivo de fortalecer el turismo y ofrecer alternativas para salteños y visitantes durante el receso invernal. La programación es fruto del trabajo conjunto entre el sector público y privado e incluye propuestas gastronómicas, culturales, deportivas, religiosas y recreativas en cada región.
La ciudad de Salta y los municipios del interior serán escenario de festivales, concursos tradicionales, ferias artesanales, espectáculos, circuitos turísticos y eventos para toda la familia. Entre las propuestas más destacadas figuran el Festival del Tamal en Chicoana, la Fiesta Provincial del Pimiento en Payogasta, actividades en Cachi, Cafayate e Iruya, además de una nutrida agenda en la capital con teatro, peñas, conciertos, exposiciones y el partido de Copa Argentina entre River Plate y Aldosivi.
Agenda destacada por municipio
Aguaray
• Lunes 13 y martes 21 de julio: Turista por un día. Recorrido por el pueblo. 9 h.
• Miércoles 15 de julio: Torneo Cebollitas. Polideportivos de los barrios. 10 h.
• Viernes 17 y viernes 24 de julio: Kermes familiar. Plaza Gral. Martín Miguel de Güemes. 16 h.
• Sábado 18 de julio: Feria de invierno. Plaza Gral. Martín Miguel de Güemes. 15 h.
• Martes 21 de julio: Visita de la 3° edad. Recorrido por el pueblo. 8 h.
Animaná
• Del domingo 12 al viernes 24 de julio: Colonia juvenil: costumbres animalistas. Plaza principal. 10 h.
• Sábado 18 de julio: Curso de pintura cultural. Plaza San Martín. 10 h.
• Domingo 19 de julio: Homenaje por los 54 años del "Animanazo". Plaza principal. 9 h.
• Sábado 25 de julio: Fiesta del Simbol. Plaza principal. 10 h.
Cachi
• Miércoles 15 de julio: Concurso de la Tortilla a la Parrilla. Plaza principal. 16 h.
• Jueves 16 de julio: Juegos tradicionales. Plaza Seca. 11 h.
• Viernes 17 de julio: Del rastrojo a la mesa. Plaza principal. 10 h.
• Viernes 17 de julio: Recepción del primer turista. Plaza principal. 11 h.
• Viernes 17 de julio: Duende amigo. Salón Municipal. 19 h.
• Sábado 18 y domingo 19 de julio: Tardecitas calchaquíes. Plaza principal. 16 h.
• Lunes 20 de julio: Fogón de la amistad. Plaza principal. 18 h.
• Martes 21 de julio: Concurso de las Hilanderas y Tejedoras. Plaza principal. 10 h.
• Viernes 24 de julio: XXX Desfile de Indumentaria y Textiles Artesanales. Salón municipal. 20 h.
• Sábado 25 de julio: XXVIII Concurso de la Comida Vallista. Plaza Seca. 10 h.
• Sábado 25 de julio: Corsos de Invierno. Av. Gral. M. M. de Güemes. 21 h.
• Domingo 1 de agosto: Celebración a la Pachamama. Plaza principal. 7 h.
Cafayate
• Sábado 18 de julio: Exposición de autos Chevrolet. Plaza 20 de Febrero. 13 h.
• Domingo 19 de julio: Fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen. Tolombón. 10 h.
• Jueves 23 y viernes 24 de julio: Encuentro textil. Plaza 20 de Febrero. 10 h.
• Viernes 24 de julio: Taller de tintes naturales. Plaza 20 de Febrero. 10 h.
• Domingo 26 de julio: Concierto a la Montaña. Anfiteatro Quebrada de las Conchas. 10:30 h.
Campo Quijano
• Jueves 16 de julio: 14° Encuentro Nacional Solidario “Hermandad Chivera”, Exposición de autos Chevrolet. Plaza Martín Fierro. 17 h.
• Sábado 18 de julio: Raíces de Altura “Donde la fibra se vuelve herencia y el estilo, tradición”. Santa Rosa de Tastil. 9:30 h.
• Domingo 26 de julio: 8° Degustación de la cabeza guateada. Plaza Martín Fierro. 10 h.
Chicoana
• Jueves 16 de julio: Fiesta patronal en honor a la Virgen del Carmen. Parroquia San Pablo de Chicoana. 7:30 h.
• Del viernes 17 al domingo 19 de julio: 41º Encuentro Nacional de Doma y Festival del Tamal.
• Del jueves 23 julio al jueves 30 de julio: Triduo a San Isidro Labrador. Parroquia San Pablo de Chicoana. 19:30 h.
• Jueves 30 de julio y viernes 31 de julio: Triduo a San Isidro Labrador. Acceso a Chicoana, sobre Ruta Provincial Nº 32. 10 h.
• Jueves 30 de julio y viernes 31 de julio: Triduo a San Isidro Labrador. Plaza Gral. Martin M. de Güemes. 21 h.
• Sábado 1 de agosto: LXI Fiesta Provincial del Tabaco. Parroquia San Pablo de Chicoana – Cámara del Tabaco Delegación Zonal Chicoana. 9 h.
Coronel Moldes
• Viernes 17 de julio: Torneo de fútbol infantil. Parque El Préstamo. 16 h.
• Sábado 18 al lunes 20 de julio: Encuentro nacional de Chevrolet – Exposición de autos. Parque El Préstamo. 10 h.
• Miércoles 22 de julio: Taller artístico para niños. Parque El Préstamo. 16 h.
Guachipas
• Domingo 19 de julio: Concurso de la Tortilla Guachipeña. Plaza principal. 14 h.
Iruya
• Visitas al Museo Popular de Iruya. 8 h.
• Feria de Artesanos Iruyanos. 10 h.
• Visitas al Mirador de la Cruz. 8 h.
• Visitas al Mirador El Condor. 8 h.
• Visitas a La Palca. 8 h.
• Trekking a San Isidro. 9 h.
La Caldera
• Jueves 16 de julio: Recepción de los primeros turistas. Galería de Turismo. 8 h.
• Sábado 1 de agosto. Celebración de la Pachamama. Predios de los Artesanos. 8 h.
• Pachamama en Campo Alegre. Dique Campo Alegre. 8 h.
• 23° Encuentro Provincial de Artesanos. Predio de los Artesanos. 8 h.
La Candelaria
• Sábado 25 de julio: Aniversario por los 153 años de la Fundación de La Candelaria. La Candelaria. 8:30 h.
• Sábado 15 de agosto: Jornada de la tierra y la patria. La Candelaria. 9 h.
La Viña
• Lunes 20 de julio: Feria del Amigo. Plaza San Martín. 16 h.
Metán
• Jueves 16 de julio: Caminata kid a Los Laureles. Plazoleta Güemes. 10 h.
• Viernes 17 de julio. Bicicleteada “Casa histórica de Yatasto”. Plaza Gral. San Martín. 14:30 h.
• Sábado 18 de julio: Concurso Delicias al Disco. Paseo La Estación. 11 h.
• Lunes 20 de julio: Bicicleteada kids “Amigo fiel”. Plaza Gral. San Martín. 14:30 h.
Molinos
• Lunes 13 de julio: Concurso del Trompo. Predio Fortín Molinos. 16 h.
• Martes 14 de julio: Concurso de la Cometa. Cancha municipal. 15 h.
• Miércoles 15 de julio: Torneo de ajedrez. Casa de Indalecio Gómez. 11 h.
• Jueves 16 de julio: Peña “Coplas y bagualas”. Casa de Indalecio Gómez. 21 h.
• Viernes 17 de julio: Peña “Noche de los poetas y artesanos”. Casa de Indalecio Gómez. 21 h.
Orán
• Sábado 18 de julio: Revolución gauchaje. Polideportivo Ciudad de Orán. 8 h.
• Sábado 25 de julio: Fiesta de San Santiago. Barrio El Cedral. 8 h.
• Campeonato nacional de MMA. Hangares del Aeroclub Orán. 15 h.
• Sábado 1 de agosto: Pachamama. Plaza Juan Domingo Perón. 10 h.
• Fiesta de la Pachamama. Los Naranjos – Comunidad Kolla. 8 h.
• Todos los sábados de agosto: Orán canta en agosto. Barrios de la Ciudad. 12 h.
• Todos los domingos de agosto: Patios criollos. Barrios de la Ciudad. 19 h.
• Miércoles 5 de agosto: Aniversario de la Casa de la Cultura. Casa de la Cultura. 8 h.
• Sábado 15 y domingo 16 de agosto: CIAD Danza Orán. Casa de la Cultura. 18 h.
• Sábado 22 y domingo 23 de agosto: Competencia de ciclismo “Orán viejo”. Zona del Cedral y San Agustín. 8 h.
• Domingo 23 al lunes 31 de agosto: Feria de Manos Oranenses. Parque de la Familia. 8 h.
• Sábado 29 y domingo 30 de agosto: Festi Orán. Campo Municipal de Deportes. 22 h.
• Domingo 30 de agosto: Festi Plaza. Plaza San Martín. 20 h.
• Lunes 31 de agosto: Desfile cívico-militar. Fiestas patronales y fundacionales. Plaza Pizarro. 9:30 h.
• Procesión a San Ramón Nonato. Cruz Mayor del Hospital. 18 h.
Payogasta
• Viernes 17 de julio: Velada de la Fiesta del Pimiento. Anfiteatro La Pachamama. 10 h.
• Viernes 17 de julio y sábado 18 de julio: 53° Fiesta Provincial del Pimiento.
• Sábado 8 de agosto: Fiesta patronal en honor a San Cayetano. Palermo Oeste. 9 h.
• Viernes 21 de agosto: Convite comunitario a la Pachamama. Anfiteatro La Pachamama. 9 h.
Rosario de la Frontera
• Viernes 17 al domingo 19 de julio: Corredor Gastronómico de Invierno. Intersección 25 de Mayo y Güemes. 20 h.
Salta Ciudad
• Lunes 13 de julio: Víspera Día de Francia. Explanada del Cabildo. 19 h.
• Fútbol tenis. Parque de la Familia. 17 h.
• Lunes 13, martes 14, jueves 16, viernes 17 y lunes 20 de julio: Jugá entrenando en familia – funcional kids. Parque Bicentenario. 17 h.
• Lunes 13, viernes 17, lunes 20 y viernes 24 de julio: Juegos en familia. Parque Bicentenario. 18 h.
• Lunes 13 al viernes 24 de julio: Tarde para chicos. Centro Cultural América. 16 h.
• Vacaciones en cultura – Modo Invierno. Usina Cultural. 15 h.
• Martes 14 de julio: Peñas en la Plazoleta. Plazoleta IV Siglos. 18 h.
• Día de Francia. Plaza 9 de julio. 8 h.
• Taller “Animalitos en Ta te ti”. Parque de la Familia. 10:30 h.
• Martes 14 al jueves 16 de julio: Prohibido pasar – teatro de títeres de papel. Usina cultural. 15 h.
• Martes 14 y martes 21 de julio: Yoga y sonrisas. Parque Bicentenario. 16 h.
• Martes 14 y jueves 16 de julio: Jugá entrenando en familia – sobrecarga. Parque Bicentenario. 18 h.
• Martes 14 y martes 21 de julio: Taller de maché. Parque Sur. 14 h.
• Martes 14, jueves 16 y miércoles 22 de julio: Zuuuummmmm. Usina Cultural. 17 h.
• Miércoles 15 de julio: 58° aniversario del Mercado Artesanal de Salta. 10 h.
• Taller de imanes de yeso. Parque Sur. 15 h.
• Taller cocineritos. Parque de la Familia. 11 h.
• Taller “Conociendo mi bicicleta”. Parque de la Familia. 17 h.
• Del miércoles 15 al sábado 18 de julio y del jueves 23 al domingo 26: 13° Encuentro nacional Solidario Chevrolet. Parque San Martín y Plaza 9 de Julio.
• Miércoles 15 y miércoles 22 de julio: Taller de manualidades con papel maché. Parque Bicentenario. 14 h.
• Miércoles 15, jueves 16, miércoles 22 y jueves 23 de julio: Confección de juegos y encuentro con nuevos amigos. Parque Bicentenario. 16 h.
• Miércoles 15, martes 21 y jueves 23 de julio: La Morisqueta presenta “La niña que fue cyrano”. Usina Cultural. 17 h.
• Miércoles 15 al viernes 17 de julio: Cenicienta, un cuento de amor y magia. Casa de la Cultura. 18 h.
• Jueves 16 de julio: Cuentos mágicos de Magic Party. Fundación Salta. 19 h.
• La Patria en sus manos. Teatro Provincial Juan Carlos Saravia. 21 h.
• Taller de yeso “Manos a la obra”. Parque de la Familia. 10:30 h.
• Jueves 16, martes 21, jueves 23 y martes 28 de julio: Peñas en la plazoleta. Plazoleta IV Siglos. 18 h.
• Jueves 16 y miércoles 22 de julio: Juegos en pantalla. Parque Sur. 16:30 h.
• Jueves 16 al sábado 18 de julio: Exposición y venta de cerámica andina y tejido artesanal de San Antonio de los Cobres. Centro Cultural América. 9 h.
• Viernes 17 y viernes 24 de julio: “Volando con amigos: creamos y observamos aves”. Parque Bicentenario. 10 h.
• Viernes 17 de julio: Copa Argentina: River –Aldosivi. Estadio Padre Ernesto Martearena. 21 h.
• Expo Chevrolet. Parque Sur. 11 h.
• Sábado 18 de julio: 15 años – Escuela de Ballet Salta. Teatro Provincial Juan Carlos Saravia. 21:30 h.
• Misa en honor a la Virgen del Carmen y Virgen del Valle. Mercado Artesanal de Salta. 9 h.
• Panadería kids. Parque de la Familia. 10:30 h.
• Domingo 19 de julio al viernes 7 de agosto: Exposición y venta de cerámica andina y tejido artesanal de San Antonio de los Cobres. Centro Cultural América. 9 h.
• Lunes 20 de julio: “Pinocho, un cuento de amor y aventuras”. Fundación Salta. 19 h.
• Las Guardiana K-pop. Teatro del Huerto. 18 h.
• Clase especial Día de la Amistad. Parque de la Familia. 8:30 h.
• Del lunes 20 al domingo 26 de julio: Exposición y venta de productos artesanales. Mercado Artesanal de Salta.
• Lunes 20 y martes 21 de julio: “Del Bicentenario a la luna”. Parque Bicentenario. 19 h.
• Martes 21 de julio: Juegoteca. Parque de la Familia. 17 h.
• Martes 21 y jueves 23 de julio: Clases de folclore para niños. Parque Bicentenario. 17:30 h.
• Miércoles 22 de julio: Taller tejiendo sueños. Parque de la Familia. 11 h.
• Miércoles 22 y viernes 24 de julio: Jugá entrenando en familia – ritmo kids. Parque Bicentenario. 17 h.
• Miércoles 22 y viernes 24 de julio: Tarde para chicos en el Centro Cultural América. 17:30 h.
• Jueves 23 de julio: “El hechizo de la lámpara”. Fundación Salta. 19 h.
• Mundo K-pop, cazadoras de demonios. Teatro ADN. 17 h.
• Cocineritos Fit. Parque de la Familia. 16:30 h. Viernes 24 de julio: Experiencia de té congelado. Hotel Salta. 16 h.
• Julián Ballese Stand Up. Teatro ADN. 21 h.
• Guasones en Salta. La Roka. 23 h.
• Taller de títeres. Parque Sur. 15 h.
• Amar lo nuestro. Parque de la Familia. 16 h.
• Sábado 25 de julio: Entronización de las Imágenes del Señor y la Virgen del Milagro. Plaza 9 de julio.
• Casi presente – Agustina Aguilar Stand Up. Usina Cultural. 21 h.
• Candlelight: Coldplay & Ed Sheeran. Club 20 de Febrero. 19 h.
• Candlelight: De Música Ligera. Club 20 de Febrero. 21:30 h.
• Andrés Vernazza – Peligro: Narcisistas. Teatro ADN. 21:30 h.
• Pequeños artesanos. Parque de la Familia. 10:30 h.
• Domingo 26 de julio: Cafetón Feria de Café. Paseo Ameghino. 10 h.
• Concurso Provincial de la Comida al Disco. Villa Gastronómica de UTHGRA.
• Noelia Pace – Mediumnidad. Teatro Provincial Juan Carlos Saravia. 20 h.
• Corso de Invierno. Villa Primavera. 20 h.
• 2° Concurso Provincial del Bollo. Mercado Artesanal de Salta. 10 h.
• Jueves 30 de julio: Leo Maiello – “Yo sin culpa”. Usina Cultural. 21 h.
• Conocemos las aves de Salta. Parque Bicentenario. 15 h.
• Viernes 31 de julio: Lola Mora – Las Nereidas. Museo de Bellas Artes. 20 h.
• Sahumada en el Mercado Artesanal de Salta para recibir el 1 de Agosto. 10 h.
San Antonio de los Cobres
• Del domingo 12 al viernes 24 de julio: La Sirenita. Teatro ADN. 16 h.
• Sábado 1 de agosto: Tradicional sahumado de las casas. Museo Regional Andino. 00 h.
• Ceremonia sagrada a la Madre Tierra. Mirador turístico RN 51, Sala de Pocitos. 10 h.
• Sábado 8 de agosto: Ceremonia sagrada a la Madre Tierra. Estación de trenes. 10 h.
• Fiesta Nacional de la Pachamama. Museo Regional Andino. 14 h.
• Lunes 10 de agosto: Ceremonia sagrada a la Madre Tierra. Museo Regional Andino. 14 h.
• Sábado 15 de agosto: Ceremonia sagrada a la Madre Tierra. Mercado Artesanal de San Antonio de los Cobres. 14 h.
• Sábado 1 al lunes 31 de agosto: Visita al Santuario de la Pachamama. Museo Regional Andino. 10h.
• Viernes 28 de agosto: Ceremonia a la sagrada Madre Tierra. Casa de la Cultura de San Antonio de los Cobres. 14 h.
San Carlos
• Del lunes 20 al sábado 25 de julio: Barro Calchaquí.
• Domingo 26 de julio: Fiesta en honor a San Santiago. Calle San Clemente de la Nueva Sevilla. 8 h.
Seclantás
• Viernes 17 de julio: Cantata a la Virgen del Carmen. Iglesia Nuestra Señora del Carmen. 21 h.
• Sábado 18 de julio: Solemnes Cultos Patronales a Nuestra Señora del Carmen.
• Sábado 25 de julio: Fiesta en honor a San Santiago Apostol. Paraje Villa El Monte. 10 h.
Urundel
• Sábado 18 de julio. Festival Interprovincial de las Danzas Folclóricas Argentinas. Complejo Deportivo Municipal. 8 h.
Vaqueros
• Sábado 18 de julio: 2° Vaqueros Corre. Costanera de Vaqueros. 8 h.
• Sábado 25 de julio: Corsos de la Alegría. Calle Los Sauces. 16 h.
• Domingo 26 de julio: 3° Concurso del Buñuelo. Paseo Monty. 15 h.
• Feria de artesanos y gastronómicos regionales. Paseo Monty. 15 h.