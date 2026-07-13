Fin de semana largo e inicio de vacaciones: Salta recibió más de 32.500 turistas

El inicio de la temporada invernal comenzó con buenas noticias para el turismo salteño. Durante el fin de semana largo, más de 32.500 turistas recorrieron la provincia, generando un importante movimiento económico en distintos destinos. Según datos preliminares del Observatorio de Datos del Ministerio de Turismo y Deportes, la ocupación hotelera promedio fue del 67,5%, aunque en algunos puntos alcanzó cifras superiores al 80%.

La ciudad de Salta registró una ocupación del 80%, mientras que La Caldera encabezó el ranking con un 84,3%, seguida por Rosario de la Frontera con un 80,1%. El movimiento también se reflejó en la gastronomía, los comercios y los principales atractivos turísticos: el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes movilizó a más de 18.000 pasajeros, el Tren a las Nubes agotó sus 1.276 plazas y los teleféricos recibieron cerca de 8.800 visitantes.

La nutrida agenda de actividades fue uno de los principales motores de la convocatoria. Festivales, concursos gastronómicos, eventos deportivos y espectáculos como el Circo Ánima atrajeron tanto a turistas como a salteños. Desde el Gobierno provincial y el sector privado destacaron que estos resultados representan un alentador comienzo para las vacaciones de invierno y renovaron las expectativas de sostener el flujo de visitantes durante las próximas semanas.