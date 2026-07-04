Beca de residencia: una oportunidad para salteños que quieran estudiar en la Di Tella

Los estudiantes que cursan el último año del secundario en establecimientos educativos de la provincia de Salta podrán postularse a la Beca de Residencia – Provincia de Salta, un beneficio destinado a facilitar el acceso a la educación superior en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

La beca, financiada por el Gobierno de la Provincia de Salta, cubre los gastos de residencia universitaria en la Ciudad de Buenos Aires durante los primeros cuatro años de la carrera y está dirigida a quienes acrediten necesidad económica y se postulen a una Beca Plus de la Universidad.

Podrán acceder quienes se presenten a las becas Mejores Promedios Colegio Público Plus, Mejores Promedios Colegio Privado Plus, Interior Plus, Premio al Mérito Plus o Destacados Plus, siempre que asistan a un colegio de la provincia de Salta y cumplan con los requisitos establecidos por la universidad.

La postulación comienza con la solicitud de admisión a la Universidad. Una vez enviada, los aspirantes recibirán por correo electrónico el acceso al formulario de becas, donde deberán indicar su interés en solicitar también la Beca de Residencia – Provincia de Salta.

La Universidad otorgará hasta cuatro becas completas, con la posibilidad de distribuir el cupo mediante becas completas o parciales, de acuerdo con la necesidad económica de los postulantes. La evaluación tendrá en cuenta la situación socioeconómica, el compromiso personal, el desempeño en la entrevista y los antecedentes académicos.

En el caso de las carreras de Ingeniería Industrial, Abogacía y Arquitectura, cuya duración es de cinco años, la beca cubrirá únicamente los primeros cuatro años de residencia.

Los resultados del proceso de selección serán comunicados durante el mes de diciembre.

Para conservar el beneficio, los becarios deberán mantener la condición de alumno regular, acreditar que su grupo familiar reside a más de 50 kilómetros de la Universidad y conservar la situación de necesidad económica que motivó el otorgamiento.

Más información:

Solicitud de Becas: https://www.utdt.edu/admisiones/becas

Convocatoria y requisitos: https://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=26958&id_item_menu=44449

Bases y condiciones: https://issuu.com/univditella/docs/beca_de_residencia_-_provincia_de_salta?fr=xKAE9_zMzMw