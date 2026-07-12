Recuperaron 13 animales retenidos en una finca de El Galpón

Un operativo de la Policía Rural de Salta permitió recuperar 13 animales que se encontraban en una finca de El Galpón, en el marco de una investigación por presunta retención indebida y amenazas.

El procedimiento se realizó en un establecimiento ubicado sobre la ruta provincial 43, luego de denuncias presentadas por la damnificada y por disposición de la Justicia.

Recuperaron vacunos, equinos y porcinos

En cumplimiento de una orden judicial, efectivos de la Sección Policía Rural del Distrito de Prevención 9 realizaron una requisa en el inmueble.

Durante el operativo recuperaron:

2 vacunos

4 equinos

7 porcinos

Por disposición judicial, todos los animales fueron restituidos a la denunciante.

Intervención judicial

La causa es investigada por la Fiscalía Penal Delegación Las Lajitas, con intervención del Juzgado de Garantías de Joaquín V. González, que ordenó las medidas ejecutadas por la fuerza de seguridad.