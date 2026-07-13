Escalofriantes imágenes: raptó a una niña y lo investigan por presunto abuso

La pequeña localidad de Campo Grande, Menzona, se vio alterada este viernes por la pesadilla que vivió una niña de 7 años, quien fue raptada por un adolescente cuando caminaba hacia un comercio de su barrio. El hecho fue captado por cámaras de seguridad privadas instaladas en dos domicilios de la zona, cuyas imágenes fueron determinantes para identificar y ubicar al sospechoso. Tal como muestra el video captado por una cámara de segurdiad, eran las 8:07 de la mañana cuando la víctima, que vestía una remera y zapatillas blancas, un short rosa y calzas grises, comenzó a ser perseguida de cerca por el sospechoso, de 17 años.

De un momento a otro, y sin levantar las sospechas de la menor, el atacante la tomó por la espalda, le tapó su boca y la trasladó por la fuerza hasta una arboleda ubicada a la vera de una calle de tierra.

Al advertir la situación desde su domicilio, el padre de la niña corrió hacia la posición de su hija y el secuestrador depuso su actitud, liberó a la chica y huyó a toda velocidad.

El progenitor de la víctima denunció el hecho en horas del mediodía. Así, efectivos de la Comisaría de la Mujer local desplegaron un importante operativo para tratar de localizar al sospechoso.

A partir de las tareas investigativas, horas más tarde el personal policial localizó y demoró al sospechoso, que luego fue trasladado al Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Menores en Conflicto con la Ley (Ce.Mo.As.), donde permanece alojado a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.