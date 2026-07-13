San Lorenzo: perdió el control del auto, chocó un poste y terminó hospitalizado

Imagen tomada de QPS

Un conductor sufrió politraumatismos después de perder el control de su vehículo y chocar contra un poste de alumbrado público en el municipio de San Lorenzo.

El siniestro ocurrió el domingo, alrededor de las 20.30, sobre calle Leonardo Castellani.

Una vecina alertó al Sistema de Emergencias 911 sobre la presencia de un automóvil que había impactado contra el poste.

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No hubo otros vehículos involucrados

Efectivos policiales de la jurisdicción llegaron al lugar y constataron que el vehículo había colisionado contra la estructura del alumbrado público.

De acuerdo con la información preliminar, no estuvieron involucrados otros automóviles ni peatones.

Las causas por las que el conductor perdió el control deberán establecerse a partir de las actuaciones y pericias correspondientes.

Trasladado al hospital San Bernardo

El automovilista fue asistido por profesionales del SAMEC, quienes diagnosticaron politraumatismos.

Posteriormente fue trasladado al hospital San Bernardo, donde quedó en observación.

Hasta el momento no se informó oficialmente la gravedad de las lesiones ni si el conductor continúa internado.