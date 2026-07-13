Se quedó sin frenos, chocó contra un colectivo y terminó hospitalizada

El siniestro ocurrió en pleno centro de la ciudad. La mujer sufrió un golpe en el cuello. Ningún pasajero resultó herido.
Policiales13/07/2026Rocío Monteros Di PietroRocío Monteros Di Pietro

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Una mujer resultó lesionada este lunes tras protagonizar un choque contra un colectivo en una zona céntrica de la ciudad. Según las primeras informaciones, la conductora perdió el control del vehículo luego de una falla en el sistema de frenos.

Producto del impacto, la mujer sufrió un golpe en la zona del cuello y fue asistida en el lugar para luego ser trasladada a un hospital, donde quedó bajo evaluación médica.

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El automóvil terminó con importantes daños en la parte delantera tras impactar contra la unidad de transporte público. En el colectivo viajaban cuatro pasajeros, quienes no sufrieron heridas.

Personal policial y de tránsito trabajó en la zona para ordenar la circulación y realizar las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.

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