Presunto femicidio en Colonia Santa Rosa: detuvieron a un hombre por la muerte de su pareja

Una mujer de 36 años murió este domingo luego de haber ingresado con una herida de arma de fuego al hospital de Colonia Santa Rosa. Debido a la gravedad de las lesiones fue derivada al hospital de Orán, donde falleció horas después a causa de una hemorragia aguda intraabdominal. El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Las Palmeras y es investigado por la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas de Orán.

Por orden de la fiscal penal Claudia Carreras, personal de Criminalística realizó las pericias en el lugar del hecho y el CIF lleva adelante las tareas investigativas. Como principal sospechoso fue detenido la pareja de la víctima, un hombre de 32 años, quien será imputado este lunes tras el control de legalidad ante el Juzgado de Garantías N° 1 de Orán.