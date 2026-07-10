Día del Trabajador de la Energía Eléctrica: conocé el esquema de atención de EDESA para este lunes

La empresa EDESA emitió un comunicado oficial para informar a la comunidad de Salta sobre la modalidad de atención al usuario de cara al próximo lunes 13 de julio .

Con motivo de la conmemoración del Día del Trabajador de la Energía Eléctrica, todos los centros de atención comercial presencial permanecerán cerrados durante esa jornada . A pesar del cierre de las oficinas físicas, las autoridades de la distribuidora eléctrica aclararon que se mantendrán operativos diversos canales de comunicación alternativos para que los usuarios puedan canalizar sus gestiones de forma remota .

Quienes necesiten realizar trámites de carácter comercial podrán hacerlo a través de las siguientes plataformas habilitadas:

WhatsApp: Enviando un mensaje al número +54 9 3875 49-2222 .

Oficina Virtual: Accediendo mediante el sitio web oficial de la empresa .

Atención telefónica: Comunicándose de manera gratuita a la línea 0800-777-33372 .

Guardias y reclamos técnicos Desde la compañía llevaron tranquilidad a los usuarios al confirmar que las áreas operativas mantendrán su esquema habitual ante cualquier inconveniente en el suministro energético . Los reclamos técnicos se recibirán por las vías tradicionales y serán atendidos sin interrupciones por el personal de guardia destinado específicamente a tal fin .

Finalmente, para aquellos clientes que requieran efectuar el pago de sus facturas, se recordó que la nómina de los puntos de cobro habilitados y externos puede consultarse detalladamente ingresando a la página web www.edesa.com .ar .