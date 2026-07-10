Rutas salteñas hoy: cuáles son los tramos más complicados para transitar este viernes

La Subsecretaría de Defensa Civil Salta difundió el reporte detallado sobre el estado de las rutas para este viernes 10 de julio de 2026 . Aunque los caminos se encuentran transitables, las autoridades exigen circular con mucha precaución debido a fenómenos climáticos estacionales como neblinas matinales, falta de mantenimiento y deformaciones graves en las calzadas .

A continuación, el informe completo por departamentos:

Departamento Orán y San Martín

Ruta Nacional 34: En Orán, el tramo Pichanal - Embarcación presenta baches de grandes dimensiones , banquinas irregulares y peligro por animales sueltos . El empalme con la Ruta 50 cuenta con congestión de camiones y falta de mantenimiento . En San Martín, el tramo Embarcación - Mosconi tiene demarcación deficiente, mientras que el tramo Tartagal - Salvador Mazza está severamente deteriorado; se aconseja circular únicamente de día .

Ruta Nacional 50: Transitable con precaución . Hay tránsito a media calzada a la altura del Río Pescado (km 42) por obras . Se advierten controles exhaustivos de Gendarmería Nacional durante el fin de semana .

Rutas Nacionales 81 y 86: La 81 registra presencia de animales sueltos y controles de Gendarmería . En la 86, hay obras de pavimentación hasta Tonono; luego el camino es de tierra (calzada natural) .

Rutas Provinciales 13, 15, 18 y 19: La Ruta 13 y la 18 (Isla de Cañas) requieren máxima precaución . La 19 tiene alerta por animales sueltos y la 15 presenta tramos con pedregullo .

Departamentos Metán y Anta

Ruta Nacional 9/34: Alta probabilidad de neblina . Hay reducción de calzada por arreglos de Vialidad Nacional entre Rosario de la Frontera y Metán . El tramo Cabeza de Buey - Metán registra baches, y hay cuadrillas trabajando en bacheo del kilómetro 1438 al 1440 .

Ruta Nacional 16 y 34 (Anta): En la Ruta 16 se pide extremar cuidados en el arroyo Matorras (km 622) por baches y camiones . La Ruta 34 en esta zona evidencia un mal estado general, con malezas altas y falta de mantenimiento .

Ruta Provincial 2: Mucha precaución por pozos de grandes dimensiones cerca de la Escuela Carmen Salas en el tramo Ojo de Agua - Rosario de la Frontera .

Rutas Provinciales 5, 20, 29, 30 y 41: Las rutas 5, 29, 30 y 41 tienen riesgo por animales sueltos . La Ruta 20 (hacia Parque Nacional El Rey) está transitable, pero con pozos y obras en el puente de Las Hacheras .

Valles Calchaquíes y Quebradas (Cafayate, Chicoana y Rosario de Lerma)

Ruta Nacional 68: El tramo La Merced - La Viña muestra una calzada irregular . En el sector Garganta del Diablo - Cafayate, se recuerda vigilar posibles deslizamientos o crecidas repentinas .

Ruta Nacional 40: Maquinaria pesada opera en acondicionamiento, desmalezado y perfilado . Hay pozos marcados en Payogasta (tramo Cachi - Payogasta) . Entre La Poma y Abra El Acay se realizan rellenos por erosión . Hacia San Antonio de los Cobres y Susques está transitable con precaución . Entre Cachi y La Poma, así como en Seclantás, se registra calamina intensa y pedregullo .

Ruta Provincial 33: Tramo crítico . Se exige extremar precauciones a la mañana y a la tarde por neblinas y escarcha . Se recomienda transitar únicamente de 9:00 a 16:00 horas por presencia de calamina entre los kilómetros 44 y 57 . En la Quebrada de Escoipe hay neblina vespertina y animales en la vía . La velocidad máxima en el Parque Nacional Los Cardones es de 60 km/h .

Ruta Provincial 47 (Cañón del Río Juramento): Muy complicada para autos chicos debido a pozos profundos, banquinas destruidas y calamina .

Rutas Provinciales 44, 55, 56 y 94: Rutas de los valles con abundante calamina, pozos y bancos de arena (especialmente la Ruta 56 en Brealito, donde se aconsejan vehículos 4x4) . La Ruta 94 posee desvíos menores por obras viales .

Puna e Iruya (Alta Montaña)

Ruta Nacional 51 (Los Andes): Mucha precaución por vientos moderados a fuertes . El tramo Santa Rosa de Tastil - Las Cuevas presenta calzada irregular y ruta resbaladiza . Hacia el Paso de Sico, las máquinas trabajan en badenes con sedimentos . El tramo La Silleta - Campo Quijano presenta baches y banquinas sin demarcar .

Ruta Provincial 27: Calzada deteriorada por camiones mineros, con pozos y piedras . Atención: Extremar los cuidados en la Cuesta de Navarro debido al vuelco de un camión que dificulta el tránsito habitual .

Ruta Provincial 133 (Iruya): Camino de cornisa totalmente sin pavimentar, con presencia de calamina pesada . Se solicita explícitamente evitar el cruce de arroyos o ríos si presentan corrientes fuertes .

Salta Capital y La Caldera