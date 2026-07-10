Castañares abre las vacaciones de invierno con un corso para toda la familia

Las vacaciones de invierno comenzarán con una propuesta que ya se ganó un lugar en la agenda salteña. Este sábado 11 y domingo 12 de julio, el barrio Castañares volverá a ser escenario del Corso de Invierno, con dos jornadas de música, baile y color.

Por Aries, el organizador Mario Siares confirmó que la actividad se desarrollará sobre avenida Houssay, de 18 a 20.30, con la participación de 30 agrupaciones, distribuidas en 15 por jornada.

Habrá comparsas, murgas, caporales y tinkus, además de un operativo de seguridad con presencia policial, ambulancia, baños químicos y puestos gastronómicos.

La entrada tendrá un valor de 5.000 pesos para los mayores, mientras que los menores de 10 años ingresarán gratis.

Siares destacó que las familias podrán ingresar con sus propias sillas, comida y bebidas, una modalidad que busca facilitar la participación de los vecinos.

El sábado, además, la organización invitó al público a asistir con la camiseta de la Selección Argentina para hacer la previa del partido del Mundial.