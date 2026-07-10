Salta impulsa la formación para la minería con nuevos convenios

El Gobierno de Salta, a través de la Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios (UPATECO), firmó una serie de convenios de colaboración con la Fundación UOCRA, empresas del sector minero, la Municipalidad de Tolar Grande y la Comunidad Coya para potenciar la formación profesional y generar más oportunidades de empleo. Los acuerdos, refrendados por el vicegobernador Antonio Marocco, apuntan a responder a la creciente demanda de mano de obra calificada vinculada al desarrollo productivo y minero de la provincia.

Como primera medida concreta, las instituciones pondrán en marcha un curso de manejo de maquinaria vial en Tolar Grande, previsto para agosto. La capacitación tendrá una duración de 90 horas y contará con la participación de la Fundación UOCRA, que estará a cargo de la formación y certificación sectorial, mientras que UPATECO acompañará el trayecto educativo. Además, las empresas AGV Servicios Mineros y Contreras Hermanos aportarán maquinaria, docentes, alojamiento, equipamiento y profesionales especializados.



Durante la firma se destacó la importancia de fortalecer la educación como política de Estado y de generar herramientas que faciliten la inserción laboral de los salteños. En ese sentido, las autoridades remarcaron el rol estratégico de UPATECO para formar recursos humanos en áreas clave como la minería, la construcción y los servicios, mediante un trabajo articulado entre el sector público, las empresas, los gremios y las comunidades locales.

