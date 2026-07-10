Finde largo: Así están los pasos internacionales si planeás viajar a Bolivia, Chile o Paraguay

El reporte de Defensa Civil detalla demoras por controles de Gendarmería, cortes por fallas de sistema y presencia de nieve en los pasos del NOA. 
Salta10/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Este viernes 10 de julio de 2026, se emitió el reporte oficial sobre la situación de los pasos fronterizos de Salta y Jujuy. Con el inicio del fin de semana largo, se registra un intenso movimiento, por lo que las autoridades solicitaron a los conductores mantenerse informados sobre los horarios, cierres imprevistos y las alertas meteorológicas vigentes en alta montaña.

A continuación, el estado detallado de cada punto internacional:

Frontera con Bolivia: Controles intensificados y demoras

  • Paso Aguas Blancas - Bermejo: Se encuentra habilitado las 24 horas. No obstante, Gendarmería Nacional mantiene controles estrictos en la zona, lo que genera demoras importantes para el cruce vehicular. El termómetro registrará una mínima de 12°C y una máxima de 25°C bajo un cielo soleado. (Teléfono: 3878-421066).

  • Puerto Chalanas (Aguas Blancas - Bermejo): Opera de 6:00 a 20:00 horas. Al igual que el paso vecinal, registra demoras debido a los controles de Gendarmería Nacional y un incremento notable en la presencia de organismos de seguridad. El tiempo estará soleado, con marcas entre los 12°C y 25°C.

  • Paso El Condado (Los Toldos - La Mamora): Habilitado de forma normal las 24 horas, con tiempo soleado y temperaturas que oscilarán entre los 7°C de mínima y los 18°C de máxima. (Teléfono: 3878-421066).

  • Paso Salvador Mazza - Yacuiba: Se mantiene operativo las 24 horas sin mayores inconvenientes. El clima se presenta soleado, con una mínima de 12°C y una máxima de 24°C. (Teléfono: 3873-471324).

Frontera con Chile: Alerta por nieve y cierres de pasos

  • Paso de Jama: Está habilitado en su horario habitual de 9:00 a 19:15 horas. Sin embargo, se emitió un aviso de precaución para el lado chileno debido a la presencia de nieve sobre la calzada. Las condiciones en la alta cordillera son de frío extremo, con una temperatura mínima de -13°C y una máxima que apenas llegará a los 7°C. (Teléfono: 388-4253630).

  • Paso Sico (San Antonio de los Cobres - San Pedro de Atacama): Se encuentra completamente cerrado debido a fallas técnicas en el sistema informático. En la zona se registra tiempo soleado pero con frío extremo (mínima de -8°C y máxima de 7°C).

  • Paso Socompa: Permanece cerrado al tránsito. Presenta condiciones de frío extremo con una mínima de -3°C y una máxima de 11°C. (Teléfono: 387-4909040).

Frontera con Paraguay y Transporte Aéreo

  • Paso Misión La Paz - Pozo Hondo: Habilitado de 7:00 a 20:00 horas. Se espera una jornada calurosa y soleada, con una mínima de 16°C y una máxima de 27°C. (Teléfono: 3873-460389).

  • Aeropuerto de Salta: El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes mantiene sus operaciones aéreas con total normalidad y sin demoras reportadas en los vuelos.

Para obtener actualizaciones en tiempo real, las autoridades recuerdan que están disponibles las cuentas oficiales de Twitter (@DefCivilSalta) e Instagram (defensacivilsalta) de Defensa Civil de Salta.

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