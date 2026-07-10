Finde largo: Así están los pasos internacionales si planeás viajar a Bolivia, Chile o Paraguay
Este viernes 10 de julio de 2026, se emitió el reporte oficial sobre la situación de los pasos fronterizos de Salta y Jujuy
A continuación, el estado detallado de cada punto internacional:
Frontera con Bolivia: Controles intensificados y demoras
Paso Aguas Blancas - Bermejo: Se encuentra habilitado las 24 horas
. No obstante, Gendarmería Nacional mantiene controles estrictos en la zona, lo que genera demoras importantes para el cruce vehicular . El termómetro registrará una mínima de 12°C y una máxima de 25°C bajo un cielo soleado . (Teléfono: 3878-421066) .
Puerto Chalanas (Aguas Blancas - Bermejo): Opera de 6:00 a 20:00 horas
. Al igual que el paso vecinal, registra demoras debido a los controles de Gendarmería Nacional y un incremento notable en la presencia de organismos de seguridad . El tiempo estará soleado, con marcas entre los 12°C y 25°C .
Paso El Condado (Los Toldos - La Mamora): Habilitado de forma normal las 24 horas, con tiempo soleado y temperaturas que oscilarán entre los 7°C de mínima y los 18°C de máxima
. (Teléfono: 3878-421066) .
Paso Salvador Mazza - Yacuiba: Se mantiene operativo las 24 horas sin mayores inconvenientes
. El clima se presenta soleado, con una mínima de 12°C y una máxima de 24°C . (Teléfono: 3873-471324) .
Frontera con Chile: Alerta por nieve y cierres de pasos
Paso de Jama: Está habilitado en su horario habitual de 9:00 a 19:15 horas
. Sin embargo, se emitió un aviso de precaución para el lado chileno debido a la presencia de nieve sobre la calzada . Las condiciones en la alta cordillera son de frío extremo, con una temperatura mínima de -13°C y una máxima que apenas llegará a los 7°C . (Teléfono: 388-4253630) .
Paso Sico (San Antonio de los Cobres - San Pedro de Atacama): Se encuentra completamente cerrado debido a fallas técnicas en el sistema informático
. En la zona se registra tiempo soleado pero con frío extremo (mínima de -8°C y máxima de 7°C) .
Paso Socompa: Permanece cerrado al tránsito
. Presenta condiciones de frío extremo con una mínima de -3°C y una máxima de 11°C . (Teléfono: 387-4909040) .
Frontera con Paraguay y Transporte Aéreo
Paso Misión La Paz - Pozo Hondo: Habilitado de 7:00 a 20:00 horas
. Se espera una jornada calurosa y soleada, con una mínima de 16°C y una máxima de 27°C . (Teléfono: 3873-460389) .
Aeropuerto de Salta: El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes mantiene sus operaciones aéreas con total normalidad y sin demoras reportadas en los vuelos
.
Para obtener actualizaciones en tiempo real, las autoridades recuerdan que están disponibles las cuentas oficiales de Twitter (@DefCivilSalta) e Instagram (defensacivilsalta) de Defensa Civil de Salta