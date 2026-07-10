Finde largo: Así están los pasos internacionales si planeás viajar a Bolivia, Chile o Paraguay

Este viernes 10 de julio de 2026, se emitió el reporte oficial sobre la situación de los pasos fronterizos de Salta y Jujuy . Con el inicio del fin de semana largo, se registra un intenso movimiento, por lo que las autoridades solicitaron a los conductores mantenerse informados sobre los horarios, cierres imprevistos y las alertas meteorológicas vigentes en alta montaña .

A continuación, el estado detallado de cada punto internacional:

Frontera con Bolivia: Controles intensificados y demoras

Paso Aguas Blancas - Bermejo: Se encuentra habilitado las 24 horas . No obstante, Gendarmería Nacional mantiene controles estrictos en la zona, lo que genera demoras importantes para el cruce vehicular . El termómetro registrará una mínima de 12°C y una máxima de 25°C bajo un cielo soleado . (Teléfono: 3878-421066) .

Puerto Chalanas (Aguas Blancas - Bermejo): Opera de 6:00 a 20:00 horas . Al igual que el paso vecinal, registra demoras debido a los controles de Gendarmería Nacional y un incremento notable en la presencia de organismos de seguridad . El tiempo estará soleado, con marcas entre los 12°C y 25°C .

Paso El Condado (Los Toldos - La Mamora): Habilitado de forma normal las 24 horas, con tiempo soleado y temperaturas que oscilarán entre los 7°C de mínima y los 18°C de máxima . (Teléfono: 3878-421066) .

Paso Salvador Mazza - Yacuiba: Se mantiene operativo las 24 horas sin mayores inconvenientes . El clima se presenta soleado, con una mínima de 12°C y una máxima de 24°C . (Teléfono: 3873-471324) .

Frontera con Chile: Alerta por nieve y cierres de pasos

Paso de Jama: Está habilitado en su horario habitual de 9:00 a 19:15 horas . Sin embargo, se emitió un aviso de precaución para el lado chileno debido a la presencia de nieve sobre la calzada . Las condiciones en la alta cordillera son de frío extremo , con una temperatura mínima de -13°C y una máxima que apenas llegará a los 7°C . (Teléfono: 388-4253630) .

Paso Sico (San Antonio de los Cobres - San Pedro de Atacama): Se encuentra completamente cerrado debido a fallas técnicas en el sistema informático . En la zona se registra tiempo soleado pero con frío extremo (mínima de -8°C y máxima de 7°C) .

Paso Socompa: Permanece cerrado al tránsito . Presenta condiciones de frío extremo con una mínima de -3°C y una máxima de 11°C . (Teléfono: 387-4909040) .

Frontera con Paraguay y Transporte Aéreo

Paso Misión La Paz - Pozo Hondo: Habilitado de 7:00 a 20:00 horas . Se espera una jornada calurosa y soleada, con una mínima de 16°C y una máxima de 27°C . (Teléfono: 3873-460389) .

Aeropuerto de Salta: El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes mantiene sus operaciones aéreas con total normalidad y sin demoras reportadas en los vuelos .

Para obtener actualizaciones en tiempo real, las autoridades recuerdan que están disponibles las cuentas oficiales de Twitter (@DefCivilSalta) e Instagram (defensacivilsalta) de Defensa Civil de Salta .