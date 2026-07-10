Sol y tardes agradables: Así estará el tiempo en Salta este fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del tiempo en Salta para este fin de semana largo. Las condiciones generales prometen jornadas ideales para disfrutar al aire libre, con sol y temperaturas templadas por la tarde.

Para este viernes, el cielo se mantendrá entre algo nublado y parcialmente nublado, permitiendo que el sol entibie la jornada tras una mañana fría que arrancó con una mínima de 6°C. Hacia la tarde, se espera un ambiente muy agradable con una máxima de 19°C y sin ninguna probabilidad de lluvias.

El sábado 11 de julio presentará un leve ascenso térmico. La temperatura mínima subirá a los 12°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C. Aunque el cielo estará mayormente nublado y el SMN marca una ventana muy baja de lluvias aisladas por la mañana (entre 10% y 40%), el resto del día transcurrirá sin precipitaciones.

Finalmente, el domingo 12 de julio se registrará un moderado descenso de temperatura. La mínima será de 8°C y la máxima se ubicará en los 16°C. El cielo permanecerá nublado durante toda la jornada, pero las probabilidades de lluvia serán prácticamente nulas, manteniéndose por debajo del 10%.