Más de 110 actividades culturales para las vacaciones de invierno

Con el inicio del receso invernal, se presentó una nueva edición de Vacaciones en Cultura, una propuesta que reunirá más de 110 actividades, con una agenda pensada para niños, adolescentes y familias.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la directora del Museo de Antropología de Salta, Claudia Macoritto, destacó que la propuesta busca llegar a distintos puntos de la provincia.

"Tenemos talleres de arte, manualidades, pintura, actividades lúdicas, juegos interactivos, funciones de títeres, danzas, ferias artesanales y propuestas al aire libre. Es una multiplicidad de actividades para que las infancias y las adolescencias puedan disfrutar estas vacaciones junto a sus familias", expresó.

Las actividades se desarrollarán en Tartagal, San Antonio de los Cobres, Campo Quijano, Santa Rosa de Tastil, Cafayate, Cachi, Rosario de la Frontera, Río Piedras, Nazareno y Campamento Vespucio, entre otros municipios.

“Se busca una propuesta federal, inclusiva y descentralizada. También tiene que ver con fortalecer las identidades locales, impulsar el turismo y ofrecer alternativas gratuitas y accesibles para que las familias puedan disfrutar de las vacaciones", afirmó.

La funcionaria señaló que la mayoría de las actividades serán gratuitas, aunque aseguró que las que requieren entradas son con precios accesibles y promociones. “Invitamos a que recorran nuestros espacios y puedan acceder a todas estas actividades", concluyó.