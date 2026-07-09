Coordinan nuevas acciones de seguridad en Tartagal

El ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, se reunió con el intendente de Tartagal, Franco Hernández Berni, para dialogar sobre cuestiones relacionadas a la seguridad en el Municipio.

En la oportunidad, Avellaneda resaltó la importancia de continuar trabajando de manera articulada para potenciar la capacidad operativa policial en la jurisdicción y abordar de manera conjunta las distintas problemáticas que afectan a la seguridad.

El jefe comunal, por su parte, expuso distintas sugerencias y alternativas para fortalecer el Plan de Seguridad Urbana que lleva adelante el municipio ofreciendo alternativas como bases operativas que permitan contar con la mayor presencia de las distintas Unidades Especiales de la Policía en los barrios de Tartagal.

En ese contexto, el Ministro remarcó la importante labor desplegada desde la fuerza policial con foco en la planificación preventiva y operativa en los distintos Distritos de Prevención.

Hernández Berni destacó el compromiso de la cartera con la seguridad en el norte provincial y señaló que el Municipio está a disposición para reforzar los programas de prevención ciudadana y contribuir al fortalecimiento de los recursos policiales.