Jama cerrado por mal tiempo y Aguas Blancas con demoras por controles

Las autoridades difundieron el estado actualizado de los pasos fronterizos de Salta y Jujuy para este miércoles 8 de julio, con restricciones en algunos cruces internacionales debido a las condiciones climáticas y operativos de control.

El Paso de Jama, que conecta Argentina con Chile, permanece cerrado temporalmente por las condiciones meteorológicas en la alta montaña. En la zona se registran temperaturas extremas, con una mínima de -16°C y una máxima prevista de 6°C.

También continúa intransitable el Paso Sico, entre San Antonio de los Cobres y San Pedro de Atacama, debido a la acumulación de nieve y sedimentos del lado chileno.

En tanto, el paso Aguas Blancas – Bermejo permanece habilitado durante las 24 horas, aunque las autoridades advirtieron sobre demoras por controles de Gendarmería Nacional y el refuerzo de los operativos de seguridad. La misma situación se registra en el Puerto Chalanas, que funciona de 6 a 20.

Pasos habilitados

El Condado – La Mamora (Bolivia): habilitado las 24 horas.

habilitado las 24 horas. Aguas Blancas – Bermejo (Bolivia): habilitado las 24 horas, con demoras.

habilitado las 24 horas, con demoras. Misión La Paz – Pozo Hondo (Paraguay): habilitado de 7 a 20 .

habilitado de . Salvador Mazza – Yacuiba (Bolivia): habilitado las 24 horas.

Por otra parte, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad, según el informe oficial.